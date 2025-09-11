مصرع طفلة سقطت من الطابق الخامس في الفرافرة بالوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

لقيت طفلة تبلغ من العمر 11 عامًا مصرعها، اليوم الخميس، إثر سقوطها من الطابق الخامس بعمارة سكنية في مدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد.

وكان اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، قد تلقى إخطارًا بالحادث، وبالانتقال والفحص تبين مصرع الطفلة "ابتسام محمد أحمد إبراهيم"، وجرى نقل جثمانها إلى مشرحة مستشفى الفرافرة المركزي.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الحادث.