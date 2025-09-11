إعلان

مصرع طفلة سقطت من الطابق الخامس في الفرافرة بالوادي الجديد

10:58 م الخميس 11 سبتمبر 2025

مستشفى الفرافرة المركزي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

لقيت طفلة تبلغ من العمر 11 عامًا مصرعها، اليوم الخميس، إثر سقوطها من الطابق الخامس بعمارة سكنية في مدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد.

وكان اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، قد تلقى إخطارًا بالحادث، وبالانتقال والفحص تبين مصرع الطفلة "ابتسام محمد أحمد إبراهيم"، وجرى نقل جثمانها إلى مشرحة مستشفى الفرافرة المركزي.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الحادث.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصرع طفلة سقطت من الطابق الخامس سقوط طفلة من الطابق الخامس مدينة الفرافرة محافظة الوادي الجديد مشرحة مستشفى الفرافرة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

* محمود سعد يكشف عن كواليس عودته للتلفزيون المصري بعد 14 عامًا من الغياب
ضياء رشوان: الوساطة المصرية في الاتفاق بين إيران والوكالة أفسدت مخطط نتنياهو لإشعال المنطقة