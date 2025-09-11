إعلان

تعليم السويس يستعد للعام الجديد بتخفيف الكثافات وسد عجز المعلمين

08:35 م الخميس 11 سبتمبر 2025

سماح ابراهيم مديرة التربية والتعليم في السويس

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

السويس - حسام الدين أحمد:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالسويس عن خطة استعدادها للعام الدراسي الجديد، والتي تركز على تخفيف الكثافات الطلابية في الفصول وسد العجز في هيئات التدريس بمختلف المراحل التعليمية.

قالت سماح إبراهيم، مديرة المديرية، إن الخطة تتضمن توزيع المعلمين بشكل عادل بين الإدارات، والاستعانة بنظام الندب والعمل بالحصة لسد العجز وضمان انتظام الدراسة منذ اليوم الأول.

وأضافت أنه تم الانتهاء من تسليم الكتب المدرسية للمدارس، ومتابعة أعمال الصيانة البسيطة للفصول ودورات المياه والمقاعد الدراسية لضمان جاهزية المدارس بشكل كامل.

وأكدت إبراهيم على أهمية متابعة نظافة المدارس وتوفير أدوات التعقيم والتهوية الجيدة، مشيرةً إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار توجيهات وزارة التربية والتعليم لضمان عام دراسي آمن ومنضبط.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

السويس مديرية التربية والتعليم بالسويس العام الدراسي الجديد الكثافات الطلابية تسليم الكتب المدرسية للمدارس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

* محمود سعد يكشف عن كواليس عودته للتلفزيون المصري بعد 14 عامًا من الغياب
ضياء رشوان: الوساطة المصرية في الاتفاق بين إيران والوكالة أفسدت مخطط نتنياهو لإشعال المنطقة