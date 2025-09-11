تعليم السويس يستعد للعام الجديد بتخفيف الكثافات وسد عجز المعلمين

السويس - حسام الدين أحمد:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالسويس عن خطة استعدادها للعام الدراسي الجديد، والتي تركز على تخفيف الكثافات الطلابية في الفصول وسد العجز في هيئات التدريس بمختلف المراحل التعليمية.

قالت سماح إبراهيم، مديرة المديرية، إن الخطة تتضمن توزيع المعلمين بشكل عادل بين الإدارات، والاستعانة بنظام الندب والعمل بالحصة لسد العجز وضمان انتظام الدراسة منذ اليوم الأول.

وأضافت أنه تم الانتهاء من تسليم الكتب المدرسية للمدارس، ومتابعة أعمال الصيانة البسيطة للفصول ودورات المياه والمقاعد الدراسية لضمان جاهزية المدارس بشكل كامل.

وأكدت إبراهيم على أهمية متابعة نظافة المدارس وتوفير أدوات التعقيم والتهوية الجيدة، مشيرةً إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار توجيهات وزارة التربية والتعليم لضمان عام دراسي آمن ومنضبط.