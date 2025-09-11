الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أجرى اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الخميس، زيارة تفقدية بمزرعة ومصنع للزراعات المتطورة بوادي الملاك بمركز ومدينة التل الكبير، وذلك ضمن خطة محافظ الإسماعيلية للاهتمام بالقطاع الزراعي والمزارعين وتلبية احتياجاتهم.

رافقه خلال الجولة المهندس أحمد محمد الإسكندراني السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، الدكتور محمد شطا وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، حسني عيسى رئيس مركز ومدينة التل الكبير، المهندس شريف السيد العربي مدير عام الشئون الزراعية المساعد، المهندس عبد الرحمن عثمان مدير عام شئون التعاون الزراعي، المهندس محمود عبدالقادر مدير عام المكافحة، المهندس محمد بكر أمين مدير إدارة الإنتاج الحيواني، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

تفقد أكرم ومرافقوه مجموعة الشمس للزراعات المتطورة "مزرعة ومصنع" والشركة مساهمة مصرية تم تأسيسها ( مزارع منذ عام ١٩٩٥ - مصانع منذ عام ١٩٩٨) وتمتلك الشركة واحدًا من أكبر مجمع زراعي صناعي في مصر، يعمل بأحدث المعدات والآلات وتكنولوجيا خطوط الإنتاج المتطورة ويحتوي المجمع على:

مزارع موالح وفاكهة: تصل مساحتها إلى ٧٠٠ فدان تعمل بأحدث الأساليب العلمية وطرق الري والتسميد والمكافحة الحيوية والأوتوماتيكية بالاستعانة بخبراء واستشاريين مصريين وأجانب، كما تقوم الشركة بعمل تحاليل دورية للتربة وأوراق الشجر والثمار والمياه بمعامل كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية لتحديد نسب برامج التسميد والمكافحة مما يجعل منتجها من أجود منتجات مزارع الموالح والفاكهة في مصر، والمزرعة مقسمة إلى مساحات حيث يتم زراعة أشجار البرتقال بجميع أصنافه على مساحة ٥٥٠ فدان والإنتاج السنوي له لا يقل عن ١٠٠٠٠ طن، ومساحة أخرى لزراعة المانجو تبلغ ١٠٥ فدان كما يتم زراعة العنب على مساحة ٤٥ فدان والإنتاج السنوي له لا يقل عن ٢٠٠ طن.

وتقع المصانع على مساحة ٤٤٠٠٠ متر مربع والإنتاج السنوي لهم لا يقل عن ٤٥٠ طن، وتضم محطة لفرز وتدريج وتعبئة الموالح بغرض التصدير والتشغيل السنوي لا يقل عن 20000 ٢٠٠٠٠طن ومصانع للعصائر والمركزات والتي تضم مصنع إنتاج عصائر ومركزات البرتقال ومصنع إنتاج مركز معجون الطماطم ومصنع إنتاج عصائر ومركزات الرمان والعنب والتفاح ومصنع انتاج عصائر ومركزات المانجو ( لب المانجو / لب الجوافة / لب الخوخ / لب مشمش ومصنع لتعبئة المنتجات عبارة عن خط تعبئة عصائر PET وخط تعبئة العصائر في عبوات زجاج جميع المقاسات وخط تعبئة الصلصة في برطمان زجاج جميع المقاسات وتعبئة الكاتشب وخط تعبئة صلصة في علبة صفيح جميع المقاسات وخط تعبئة خل وخط تعبئة مياه (تحت التنفيذ) ووحدات خدمية تضم ثلاجات ومخازن مبردة متطورة لتخزين المواد الغذائية ووحدة إعادة و تدوير المخلفات العضوية ناتج التصنيع وتقليم الأشجار وتصنيعها سماد عضوي.

وأكد أكرم أننا نسعى لتوسيع الرقعة الزراعية ودعم وتنمية الصناعات الزراعية بالمحافظة وتذليل كافة العقبات التي تواجه المزارع والمزارعين وأصحاب المصانع بالتنسيق مع مديريات الزراعة والري والصرف الزراعي، موجهًا بعقد اجتماع الأسبوع المقبل لحل كافة المشكلات التي تواجه أصحاب المزارع من أجل دعم الاقتصاد المصري وزيادة العمالة بشكل غير مباشر.

وصرح أكرم خلال الجولة أن اليوم شهد زيارة مزارع نموذجية وكيانًا كبيرًا للإنتاج والتصنيع الزراعي يصدر لأكثر من ٢٠ دولة في العالم، وأوضح أن الهدف الرئيسي من الزيارة، هو الوقوف على إمكانيات المزارع والمصنع وبحث سبل دعم المستثمرين، مؤكدًا على حرص المحافظة على تسهيل وتيسير الإجراءات لهم.

وأشار أكرم إلى أن القطاع الزراعي في مصر شهد طفرة غير مسبوقة في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، نظرًا لما تمثله الزراعة من أهمية خاصة في دعم منظومة الأمن الغذائي بصورة مباشرة، حيث شهدت العشر سنوات الماضية نهضة تستهدف تحقيق تنمية متوازنة واحتوائية، حيث يتمثل هذا الدعم في زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة للقطاع وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى، علاوة على المتابعة المستمرة للقيادة السياسية للأداء في قطاع الزراعة، مع تهيئة مناخ الاستثمار فيه.