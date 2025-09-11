دير سانت كاترين يستقبل مئات السائحين من جنسيات مختلفة -صور

جنوب سيناء – رضا السيد:

استقبل دير سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، مئات السائحين والزائرين من مختلف جنسيات العالم، وذلك بعد توقف دام لمدة 16 يوما عن استقبال الزوار.

وقال رمضان الجبالي، حامل مفتاح الدير، إن الدير فتح أبوابه لاستقبال السائحين مع بداية الأسبوع الجاري، وجرى تقسيم السائحين على مجموعات لزيارة المعالم السياحية بالدير، وكل مجموعة يصاحبها مرشدًا سياحيًا لتوضيح معالم الدير المقدس، وما يحويه الدير من كنوز أثرية ودينية.

وأوضح "الجبالي"، أن الأجواء في المدينة تشجع السائحين، على ممارسة كافة الأنشطة السياحية، خاصة محبي السياحة البيئية الذين يعشقون التجول داخل وديان المدينة، والتخييم وسط الصحراء للاستمتاع بالطبيعة الجبلية الخلابة، ومعايشة الحياة البدوية البسيطة، والتعرف على النباتات الطبيعية التي تشتهر بها محمية سانت كاترين.

جدير بالذكر، أن دير سانت كاترين من أهم المزارات السياحية الدينية في مصر، ومن أقدم الأديرة على مستوى العالم، ويضم كنيسة التجلي التي تحتوي على 9 كنائس صغيرة، ومتحف يجمع أقدم المخطوطات، ومقتنيات القديسة كاترين ومجوهراتها، والشجرة العليقة التي لا تنمو إلا داخله، وبئر موسى، والمسجد الفاطمي، وأقدم معصرة للزيتون، وكنيسة الموتى. ومكتبة تُعد الثانية عالميًا بعد مكتبة الفاتيكان، كونها تحوي 6000 مخطوطة ووثائق نادرة باللغات اليونانية والعربية والسريانية.

ويتميز الدير بموقعه الفريد بين ثلاثة جبال وهم "الصفصافة، موسى، كاترين"، وتبدأ جولة الزوار من الباب الرئيسي المخصص للزيارة، والذي يختلف عن باب دخول الرهبان.