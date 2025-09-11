القليوبية – أسامة عبد الرحمن:

شهدت منطقة مسطرد بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية واقعة مأساوية، بعدما أقدم هارب ومطلوب ضبطه على إنهاء حياته بطعن نفسه بسلاح أبيض، أثناء محاولته مقاومة قوات الشرطة التي ضبطته وبحوزته مواد مخدرة.

وتعود التفاصيل إلى تلقي اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد السيد، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود معلومات للمقدم مصطفى دياب، رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بوجود الهارب داخل محل بيتزا بصحبة بعض أصدقائه.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، حيث تمكنت من ضبط المتهم ويدعى "سيد ح. ف. ح"، وعُثر بحوزته على كمية من مخدر الترامادول.

وأثناء محاولة اصطحابه إلى ديوان القسم عبر "توك توك"، أبدى مقاومة شديدة، واستل سكينًا وطعن نفسه عدة طعنات قبل أن يفر هاربًا.

وبعد وقت قصير، ورد إخطار من مستشفى المطرية بوصول المتهم متوفياً متأثرًا بإصاباته الناجمة عن الطعنات التي أصابت البطن والرقبة وألحقت أضرارًا مباشرة بعضلة القلب.

وأكد شهود عيان أن المشهد كان صادمًا، حيث أقدم الهارب على الانتحار أمام أعين الشرطة والمارة، وسط حالة من الذهول والهلع في الشارع.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وأمرت بدفن الجثة عقب انتهاء الصفة التشريحية.