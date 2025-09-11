إعلان

طعن نفسه بسكين.. مطلوب على ذمة قضايا ينهي حياته أثناء ضبطه في القليوبية

01:19 م الخميس 11 سبتمبر 2025

جثة - أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القليوبية – أسامة عبد الرحمن:

شهدت منطقة مسطرد بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية واقعة مأساوية، بعدما أقدم هارب ومطلوب ضبطه على إنهاء حياته بطعن نفسه بسلاح أبيض، أثناء محاولته مقاومة قوات الشرطة التي ضبطته وبحوزته مواد مخدرة.

وتعود التفاصيل إلى تلقي اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد السيد، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود معلومات للمقدم مصطفى دياب، رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بوجود الهارب داخل محل بيتزا بصحبة بعض أصدقائه.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، حيث تمكنت من ضبط المتهم ويدعى "سيد ح. ف. ح"، وعُثر بحوزته على كمية من مخدر الترامادول.

وأثناء محاولة اصطحابه إلى ديوان القسم عبر "توك توك"، أبدى مقاومة شديدة، واستل سكينًا وطعن نفسه عدة طعنات قبل أن يفر هاربًا.

وبعد وقت قصير، ورد إخطار من مستشفى المطرية بوصول المتهم متوفياً متأثرًا بإصاباته الناجمة عن الطعنات التي أصابت البطن والرقبة وألحقت أضرارًا مباشرة بعضلة القلب.

وأكد شهود عيان أن المشهد كان صادمًا، حيث أقدم الهارب على الانتحار أمام أعين الشرطة والمارة، وسط حالة من الذهول والهلع في الشارع.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وأمرت بدفن الجثة عقب انتهاء الصفة التشريحية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سكين نهي حياته القليوبية منطقة مسطرد مدينة شبرا الخيمة محافظة القليوبية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تحرك عاجل من الصحة للتحقيق في واقعة فقدان مرضى للبصر بمستشفى بالدقي -تفاصيل
بعد هجوم قطر.. CNN: مصر حذرت أمريكا وإسرائيل وأنذرت بعواقب كارثية
رئيس تحرير الشرق القطرية: قلبنا الطاولة على إسرائيل.. وردّنا يجب أن يُدرس
10 قنابل لم تُدمر مقر حماس.. إسرائيل تكشف تفاصيل جديدة عن هجوم الدوحة
مشاجرة بين إمام عاشور وعاملين أمام كافية في التجمع.. والشرطة تتدخل