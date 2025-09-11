غرق طفل بالبحر اليوسفي في المنيا أثناء الاستحمام
المنيا - جمال محمد:
لقي طفل مصرعه غرقاً بإحدى قرى مركز سمالوط شمال محافظة المنيا، داخل ترعة البحر اليوسفي أثناء الاستحمام واللهو بداخلها.
وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطاراً بغرق طفل داخل ترعة البحر اليوسفي، ومحاولة الأهالي انتشالها.
انتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين غرق الطفل "ج.ج" 10 سنوات، أثناء الاستحمام واللهو داخل مياه الترعة.
وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سمالوط، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
