إعلان

غرق طفل بالبحر اليوسفي في المنيا أثناء الاستحمام

10:28 ص الخميس 11 سبتمبر 2025

غريق أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

المنيا - جمال محمد:


لقي طفل مصرعه غرقاً بإحدى قرى مركز سمالوط شمال محافظة المنيا، داخل ترعة البحر اليوسفي أثناء الاستحمام واللهو بداخلها.


وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطاراً بغرق طفل داخل ترعة البحر اليوسفي، ومحاولة الأهالي انتشالها.


انتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين غرق الطفل "ج.ج" 10 سنوات، أثناء الاستحمام واللهو داخل مياه الترعة.


وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سمالوط، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

غرق طفل المنيا البحر اليوسفي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

10 قنابل لم تُدمر مقر حماس.. إسرائيل تكشف تفاصيل جديدة عن هجوم الدوحة
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الخميس