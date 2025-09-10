إعلان

"معاش ووظيفة".. تضامن المنوفية تستجيب لشكوى مواطن بالأخماس (صور)

10:58 م الأربعاء 10 سبتمبر 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    تضامن المنوفية تستجيب لشكوى مواطن بالأخماس
  • عرض 3 صورة
    تضامن المنوفية تستجيب لشكوى مواطن بالأخماس
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

المنوفية - أحمد الباهي:

بحث فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية، اليوم الأربعاء، شكوى المواطن محمد كامل عبد العظيم علي، المقيم بقرية الأخماس بطريق عزبة الجيار بمركز السادات، والتي وردت للمديرية عبر وزارة التضامن، بشأن تضرره من كونه بلا مأوى ويعاني من المرض.

وانتقل فريق التضامن لمكان سكن المواطن برفقة مسؤولي الإدارة الاجتماعية بالسادات ووحدة الخطاطبة، وتبين من الفحص أن الرجل يعيش في منزل ريفي مكون من دورين، مزود ببعض الأثاث اللازم للحياة اليومية، وأن حالته الاقتصادية والمعيشية مستقرة.

أسفرت جهود الفريق عن إقرار معاش تكافل للأسرة بقيمة 850 جنيهًا شهريًا لمواجهة أعباء المعيشة، إلى جانب توجيهه إلى إحدى الشركات بمدينة السادات للعمل حال انطباق الشروط عليه، فضلًا عن تكليف الوحدة الاجتماعية المختصة بتقديم مساعدة مالية له من فرع مؤسسة التكافل الاجتماعي بالمنوفية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

استجابة لشكوى مواطن بالأخماس التضامن الاجتماعي بالمنوفية عزبة الجيار بمركز السادات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

عاجل - مدبولي يحسم الجدل بشأن رفع أسعار الكهرباء
"قعدوني على الدكة".. محمود سعد يكشف لمجدي الجلاد أسباب توقف برامجه