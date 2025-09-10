"معاش ووظيفة".. تضامن المنوفية تستجيب لشكوى مواطن بالأخماس (صور)

المنوفية - أحمد الباهي:

بحث فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية، اليوم الأربعاء، شكوى المواطن محمد كامل عبد العظيم علي، المقيم بقرية الأخماس بطريق عزبة الجيار بمركز السادات، والتي وردت للمديرية عبر وزارة التضامن، بشأن تضرره من كونه بلا مأوى ويعاني من المرض.

وانتقل فريق التضامن لمكان سكن المواطن برفقة مسؤولي الإدارة الاجتماعية بالسادات ووحدة الخطاطبة، وتبين من الفحص أن الرجل يعيش في منزل ريفي مكون من دورين، مزود ببعض الأثاث اللازم للحياة اليومية، وأن حالته الاقتصادية والمعيشية مستقرة.

أسفرت جهود الفريق عن إقرار معاش تكافل للأسرة بقيمة 850 جنيهًا شهريًا لمواجهة أعباء المعيشة، إلى جانب توجيهه إلى إحدى الشركات بمدينة السادات للعمل حال انطباق الشروط عليه، فضلًا عن تكليف الوحدة الاجتماعية المختصة بتقديم مساعدة مالية له من فرع مؤسسة التكافل الاجتماعي بالمنوفية.