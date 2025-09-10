إعلان

بالصور - تطوير طريق "علي ماهر" بالبحيرة بتكلفة 23.5 مليون جنيه

07:21 م الأربعاء 10 سبتمبر 2025
البحيرة - أحمد نصرة:

انتهت مديرية الطرق والنقل بالبحيرة من أعمال تكسير طبقات الأسفلت القديم وتجهيز طبقة الأساس بطريق "علي ماهر" بمركز كفر الدوار، تمهيدًا لبدء أعمال الصرف.

ويشمل المشروع تطوير الطريق بطول 4 كم وبتكلفة 23.5 مليون جنيه، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026.

ويأتي هذا المشروع ضمن خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق والكباري بمختلف المراكز، بما يسهم في تحسين السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين، ودعم مقومات التنمية.

