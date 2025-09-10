الإسماعيلية - أميرة يوسف:

ينظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة قناة السويس حفل التميز البحثي يوم الثلاثاء القادم، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام من الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

ويشهد الحفل تكريم أعضاء هيئة التدريس والباحثين الذين نشروا أبحاثهم في مجلات علمية دولية مرموقة خلال الأعوام: 2021/2022، 2022/2023، و2023/2024، بالإضافة إلى تكريم الفائزين بجوائز الجامعة التقديرية والتشجيعية للأعوام 2023 – 2024 – 2025.

وأكد الدكتور ناصر مندور أن الاحتفاء بالباحثين يعكس إيمان الجامعة الراسخ بدور البحث العلمي في دفع عجلة التنمية وخدمة المجتمع، مشيرًا إلى أن الجامعة تقدم كامل الدعم لأعضاء هيئة التدريس والباحثين لتعزيز إنتاجهم العلمي المتميز ورفع اسم الجامعة في المحافل الدولية.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد سعد زغلول أن الحفل يجسد تقدير الجامعة لعلمائها وباحثيها، ويهدف إلى تكريم جهودهم البحثية التي تواكب التطورات العلمية العالمية، لافتًا إلى أن هذا التقليد السنوي يعد حافزًا قويًا لمزيد من الإنجازات العلمية.

ويُعد حفل هذا العام محطة مهمة للاحتفاء بإنجازات الجامعة البحثية، التي تسهم في تعزيز مكانتها على الصعيدين المحلي والدولي.