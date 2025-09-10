إعلان

السيطرة على حريق نشب بأحد الأبراج السكنية في الفيوم

12:48 م الأربعاء 10 سبتمبر 2025

حريق أحد الأبراج السكنية- أريشفية

الفيوم- حسين فتحى:

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الفيوم، من السيطرة على حريق نشب بإحدى الوحدات السكنية في برج سكنى بمدينة الفيوم.

كان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، تلقى إخطارا من العقيد محمد خضر مأمور قسم شرطة الفيوم "ثان" بنشوب حريق ببرج سكني بمنطقة باغوص بالفيوم.

انتقل لموقع الحادث اللواء محمود حمدى مساعد مدير أمن الفيوم للأمن العام، والذي قام باستدعاء 4 سيارات إطفاء تابعة لإدارة الحماية المدنية، والتى تمكنت من إخماد الحريق قبل أن يمتد إلى الأبراج المجاورة.

وكشف تقرير المعمل الجنائى إلى أن سبب الحريق يرجع إلى ماس كهربائى حدث بإحدى الشقق، غير المأهولة بالسكان مما أدى إلى اشتعال النيران داخل الشقة وانبعاث الأدخنة من داخلها.

حريق أحد الأبراج السكنية السيطرة قوات الحماية المدنية مديرية أمن الفيوم
