تداول 15 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

السويس- حسام الدين أحمد:

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن، حققت تداولا 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 730 شاحنة و116 سيارة، كما سجلت هيئة موانئ البحر الأحمر وصول ومغادرة 1500 راكب على الخط الملاحي "ضبا- سفاجا".

وشملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 442 شاحنة و76 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 10000 طن بضائع، 288 شاحنة و40 سيارة، اليوم الأربعاء.

استقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة poseidon Express بينما تغادر السفينة Belagos Express فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة Alcudia Express وغادرت السفينة poseidon Express، شهد ميناء نويبع تداول 3800 طن بضائع و288 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين آور وآيلة.







