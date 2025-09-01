مركز ثقافي جديد.. بحث إنشاء فرع لمكتبة مصر العامة ببورفؤاد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

بحث الدكتور إسلام البهنساوي، رئيس مدينة بورفؤاد، وممدوح التابعي، مدير عام مكتبة مصر العامة ببورسعيد، اليوم الإثنين، سبل إنشاء فرع جديد للمكتبة في مدينة بورفؤاد، ليكون مركزًا للعلم والمعرفة ونقطة جذب ثقافية واجتماعية.

وأوضح "التابعي" خلال الاجتماع، أن الفرع الجديد سيساهم في سد الفجوة في الخدمات الثقافية بالمدينة، وسيشجع على تنمية المهارات لدى الشباب والأطفال، مشيرًا إلى أنه تمت مناقشة ضرورة اختيار موقع يسهل الوصول إليه، وتصميم عصري يناسب جميع الفئات العمرية.

من جانبه، أكد رئيس مدينة بورفؤاد دعمه الكامل للمشروع، ووعد بتقديم كافة التسهيلات، مشددًا على أن المكتبة لن تكون مجرد مكان للقراءة، بل مركزًا للنشاط الثقافي عبر تنظيم فعاليات متنوعة مثل ورش العمل والأمسيات الشعرية.

ومن المقرر أن يضم الفرع الجديد أماكن للقراءة، وقاعات للمحاضرات، ومنطقة مخصصة للأطفال، بالإضافة إلى مناطق تكنولوجية مزودة بإنترنت فائق السرعة وأجهزة حاسب آلي، فضلًا عن آلاف الكتب الورقية والإلكترونية.