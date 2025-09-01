مستني لقب دكتور.. قصة كفاح ملهمة لـ "محمد" عامل النظافة بالبحيرة (صور)

البحيرة - أحمد نصرة:

قد يظن البعض أن الطريق إلى الشهادات العليا يبدأ من مقاعد مريحة وصفوف جامعية منظمة، لكن محمد سلام، عامل النظافة ابن كفر الدوار، قرر أن يكتب لنفسه سطرًا مختلفًا. فبينما يمسك المكنسة وينظف الشوارع منذ 27 عامًا، كان يحمل في داخله شغفًا لا ينطفئ بالتعليم، ليدرس الحقوق بجامعة الإسكندرية، ويحصل على الليسانس ثم الماجستير، ويضع أمام عينيه هدفًا جديدًا هو الدكتوراه.

يقول سلام: "أعمل عامل نظافة منذ 27 عاما، وكنت دائما أقول لنفسي لازم أحقق ذاتي ويكون عندي طموح، وبعد الليسانس حصلت على الماجستير، وهدفي القادم الدكتوراه".

لا يخجل الرجل من عمله، بل يصفه بأنه "مهنة الكفاح وإنكار الذات"، ويضيف: "أحمل كارنيه عامل النظافة بكل فخر، ففي أوقات كورونا عملنا دون خوف وعرّضنا أنفسنا للخطر من أجل الوطن".

كرّم أكثر من مرة من محافظ البحيرة، وحصل على لقب "العامل المثالي" بمركز كفر الدوار، لكنه لا يرى التكريم أعظم من حبه لعمله، إذ يقول: "بحب شغلانتي لدرجة أني بروح في أيام إجازتي". يبدأ يومه في السابعة والنصف صباحًا، يثبت حضوره، ثم يتحرك بعربية القمامة إلى منطقته، ويظل حتى نهاية الوردية.

أما في قاعات الدراسة العليا، فجلس سلام إلى جوار مستشارين وأعضاء هيئة تدريس ومحامين كبار، ولم يشعر بالخجل قط، بل بالعكس: "كتير بلاقي حد منهم ينزل من عربيته عشان يسلم عليا وأنا بشتغل عمري ما اكتشفت وهما كمان بيقولي إحنا فخورين بيك".

سلام أب لأربعة أبناء، أكبرهم حاصل على بكالوريوس زراعة وأصغرهم في المرحلة الثانوية، ويؤكد أنه حرص على تعليمهم جميعًا "لإيمانه بأهمية التعليم".

واستقبلت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، اليوم الإثنين، محمد سلام بمكتبها بديوان عام المحافظة، وكرمته تقديرًا لمسيرته العلمية والعملية، مؤكدة أنه نموذج مُشرف للإرادة والكفاح، ووجهت له الشكر على مثابرته وإصراره. كما منحته درع المحافظة ليظل شاهدا على رحلته الملهمة.

ولم يتوقف التكريم عند ذلك، بل وجهت المحافظ بتوفيق أوضاعه ونقله إلى عمل إداري يتناسب مع مؤهلاته ومكانته العلمية، في رسالة تؤكد أن الدولة لا تغفل تقدير أبنائها المخلصين وتحتفي بالناجحين منهم.

وبينما يواصل محمد كفاحه بين عربة النظافة والكتب، لا يقف طموحه عند حد، إذ يقول: "عندي أفكار كثيرة لخدمة بلدي، وربما أفكر في المستقبل في الترشح لأحد المجالس النيابية".