مكافأة 2000 جنيه.. جامعة سوهاج تكافئ منسوبيها قبل بدء الدراسة

سوهاج - عمار عبدالواحد:

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، اليوم الإثنين، عن صرف مكافأة قدرها 2000 جنيه لجميع العاملين بالجامعة بمختلف قطاعاتها، تقديرًا لجهودهم المتميزة في الاستعدادات للعام الدراسي الجديد.

وأوضح النعماني أن القرار يأتي في إطار حرص إدارة الجامعة على تحفيز كوادرها الأكاديمية والإدارية والتيسير عليهم، مشيرًا إلى أن المكافأة ستُصرف لأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والجهاز الإداري، والعمال، والعمالة المؤقتة، بالإضافة إلى العاملين بالمستشفيات الجامعية من أطباء وهيئة تمريضية والمنتدبين إلى الجامعة.

وأضاف رئيس الجامعة أن هذا القرار يعكس جزءًا من استراتيجية الجامعة لتعزيز روح العمل الجماعي لتحقيق أعلى مستويات التميز الإداري والبحثي، موجهًا الشكر لجميع منتسبي الجامعة على ما يقدمونه من جهد لخدمة العملية التعليمية والمجتمعية.

أشار النعماني إلى أن الإدارات المختصة ستبدأ في اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف المكافأة للمتواجدين بالعمل، مهنئًا جميع العاملين ومنسوبي الجامعة بمناسبة اقتراب العام الدراسي الجديد.