موهبة استثنائية.. محمود يحوّل أدوات تالفة إلى اختراعات مدهشة (صور)

04:32 م الإثنين 01 سبتمبر 2025
الشرقية - ياسمين عزت:

كل حلم يبدأ بخطوة، ومع الإصرار والدعم يتحول الحلم إلى حقيقة، وهذا ما جسده الطفل محمود طربق ابن قرية كفر العزازي بمركز أبو حماد في محافظة الشرقية، صاحب الـ13 عامًا، الذي استطاع أن يثبت موهبته في مجال الابتكار وإعادة التدوير، حتى أصبح حديث المحافظة ومحط أنظار المؤسسات التعليمية.

بدأ محمود رحلته منذ صغره بجمع الخردة والأدوات البالية، ليعيد تدويرها ويحولها إلى أدوات نافعة توفر الكهرباء والوقود وتخدم المجتمع.

وكانت أبرز ابتكاراته تشمل: عربية مغناطيسية لالتقاط المعادن والحديد من الورش، ومولدًا كهربائيًا يعمل بطاقة الرياح، ومروحة أرضية تعمل بالبطارية، كما استطاع تحويل موتور الغسالة إلى مروحة أرضية، وصنع خلاطًا متعدد الاستخدامات (3 في 1) يعمل بالبطارية.

وراء هذا النجاح، وقفت والدته بكل قوة، وهي ممرضة بسيطة تحملت مشقة الدعم المادي والمعنوي، واشترت له الخردة رغم ضيق دخلها، ولم تتردد في اصطحابه إلى أي مكان لعرض أفكاره، إيمانًا بموهبته وحلمه الكبير.

وتبنت جامعة الزقازيق، وتحديدًا مركز تطوير المشروعات، أعمال محمود، حيث نقلت ابتكاراته لعرضها ودعمها، كما تم تكريمه من الإدارة التعليمية بأبو حماد ووكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية.

ويحلم محمود بأن يسير على خطى العالم الكبير أحمد زويل، وأن يصبح عالمًا مصريًا يرفع اسم بلده عاليًا بابتكاراته.

محافظة الشرقية اختراعات مركز أبو حماد
