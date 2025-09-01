قرارات على أرض الواقع.. محافظ المنيا يستجيب لمطالب أهالي 3 مراكز (صور)

المنيا - جمال محمد:

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، حرصه الدائم على التفاعل المباشر مع المواطنين، وسعيه لعقد لقاءات دورية لخدمة أهالي مراكز ومدن المحافظة.

جاء ذلك في إطار استراتيجية الدولة للتواصل مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم ومقترحاتهم، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية.

جاء ذلك خلال لقاء خدمة المواطنين برئاسة المحافظ، لبحث الطلبات والشكاوى المقدمة من أهالي مراكز (أبو قرقاص – سمالوط – بني مزار)، حيث ناقش عدداً منها مع رؤساء الأجهزة التنفيذية، وأحال البعض الآخر إلى جهات الاختصاص، وتنوعت ما بين: (تمهيد وتوسعة طرق – توصيل مرافق – دعم التعليم – إنارة – مياه شرب وصرف صحي – تموين – علاج – تعديات – فرص عمل – صحة – سكن أولى بالرعاية – نظافة – تراخيص أكشاك – مساعدات إنسانية).

وخلال اللقاء، وافق المحافظ على مد وتدعيم خط مياه الشرب بقرية بلة المستجدة ببني مزار لخدمة أكثر من 60 أسرة، إلى جانب الاستجابة لطلب الأهالي للبدء في إجراءات ترخيص معهد ديني أزهري لخدمة أبناء المركز. كما وجّه الوحدة المحلية بدراسة إمكانية تقسيم المحلات بالسوق الحضاري بما يحقق الانضباط ويسهّل حركة البيع والشراء.

وأعلن المحافظ عن تخصيص قطعة أرض لإنشاء محطة معالجة ومحطة رفع صرف صحي بمنطقة طراد النيل، ووجّه شركة المياه بسرعة اتخاذ اللازم لحل مشكلة ضعف المياه بقرية جبل الطير القبلية، وإرسال وحدة القياسات لزيادة ضغط الشبكة. كما وافق على إدراج مدرسة عزبة شهات الابتدائية ضمن خطة الأبنية التعليمية للتوسع في إنشاء مدارس جديدة مع إزالة المبنى القديم، وتمهيد الطريق المؤدي للقرية.

ووجّه المحافظ بتمهيد طريق سمالوط العمومي حتى قرية الطيبة بشوشة والطريق المؤدي للمدافن، إلى جانب تنفيذ حملة مكبرة لرفع المخلفات بقرية الطيبة، ودعم منظومة الإنارة العامة على طريق ساقية داقوف حفاظاً على أمن المواطنين.

أما في مركز أبوقرقاص، فقد وجّه المحافظ بترخيص أكشاك وتقديم إعانات مالية عاجلة ومواد غذائية للحالات الإنسانية الأولى بالرعاية، وتوفير كرسي متحرك لإحدى الحالات لمساعدتها على الحركة، مع دراسة إمكانية توصيل خدمة الصرف الصحي لشارع عبد الله ناجي. كما شدد على دعم منظومة الإنارة بالشوارع الرئيسية وصيانة أعمدة الكهرباء واستبدال التالف منها.

واستجاب المحافظ لحالة إنسانية خاصة بسداد مديونية الإصلاح الزراعي على نفقته الخاصة لمواطن من ذوي الهمم (كفيف) مراعاة لظروفه.

وأعرب المواطنون عن تقديرهم للاستجابة الفورية من المحافظ وحرصه على الاستماع لمطالبهم، مثمّنين الجهود المبذولة لتحسين مستوى الخدمات ودعم الفئات الأكثر احتياجاً.

حضر اللقاء الدكتور محمد محمود أنيس سكرتير عام المحافظة، وعويس قاسم غرياني رئيس مركز سمالوط، وإكرام محمود رئيس مركز بني مزار، ونائب رئيس مركز أبوقرقاص، ونجلاء حمدي مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، ورؤساء الوحدات القروية والأجهزة التنفيذية.