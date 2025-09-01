سقوط سيدة من الطابق الـ11 بالإسكندرية يتسبب في انفجار كابل كهرباء

الإسكندرية - محمد عامر:

باشرت نيابة المنتزه أول بالإسكندرية التحقيق في واقعة سقوط سيدة تحمل جنسية إفريقية من الطابق الـ11 بعقار في منطقة السيوف، ما أدى إلى وفاتها وانفجار كابل كهرباء.

تلقت إدارة شرطة النجدة بلاغًا يفيد سقوط السيدة من أعلى العقار بشارع محمود الخادم، وانتقل ضباط القسم بسيارات الإسعاف إلى الموقع، وتبين وجود جثة المرأة في العقد السادس من عمرها، ترتدي كامل ملابسها وبها كسور وكدمات متفرقة في مختلف أنحاء الجسم.

وأكد شهود العيان أن السيدة كانت تقيم بالشقة المؤجرة بالطابق الثاني من العقار مع زوجها، مهندس مصري، الذي كان متواجدًا في القاهرة وقت الحادث. وأوضح أحد السكان المواجهين للعقار أن المرأة كانت تجلس على سور الطابق الـ11 قبل أن تقفز فجأة إلى الشارع، ما أدى لسقوطها على كابل كهرباء 380 فولت، وحدوث انفجار سمعه الأهالي.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي أصدرت قرارًا بتشريح الجثة واستدعاء الزوج لسؤاله وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وتحري أسباب الحادث.

وفي سياق الدعم النفسي، توفر الدولة خطوطًا ساخنة لمساعدة من لديهم أزمات نفسية أو ميول انتحارية، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة والسكان: 08008880700 / 0220816831، وخط المجلس القومي للصحة النفسية: 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، مع التعامل معه كمرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين، دون التقليل من خطورة الجرم أو خلق مبررات له.