إعلان

محافظ المنوفية يشهد مسابقة "دولة التلاوة" بالمركز الثقافي الإسلامي (صور)

12:18 م الإثنين 01 سبتمبر 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    مسابقة دولة التلاوة (1)
  • عرض 4 صورة
    مسابقة دولة التلاوة (2)
  • عرض 4 صورة
    مسابقة دولة التلاوة (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

المنوفية - أحمد الباهي:

شهد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الإثنين فعاليات مسابقة "دولة التلاوة" بالمركز الثقافي الإسلامي بشبين الكوم.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وبالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بحضور الدكتور محمد رجب خليفة، وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية، وعدد من أعضاء لجنة التحكيم وممثلي الأوقاف والمركز الثقافي.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف أن المسابقة تُعد الأكبر من نوعها في تاريخ مصر، إذ انطلقت السبت 30 أغسطس وتستمر حتى 2 سبتمبر 2025، بمشاركة متسابقين من محافظات المنوفية والغربية وكفر الشيخ، وتهدف إلى اختيار أفضل الأصوات للتصفيات النهائية على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن لجنة التحكيم تضم كبار العلماء والقراء، وتقييم الأداء وفق معايير تشمل جودة الأداء، وضبط الأحكام، وجمال الصوت، وسلامة التلاوة.

وأكد محافظ المنوفية أن المسابقة تشكل منصة كبرى لاكتشاف الأصوات المتميزة وصقل مهارات القراء الشباب، مشيدًا بدور وزارة الأوقاف والشركة المتحدة في رعاية هذه المبادرات التي تعزز ريادة مصر العالمية في فنون التلاوة والترتيل، وتدعم قوتها الناعمة ونشر رسالة القرآن الكريم في مختلف أنحاء العالم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مسابقة دولة التلاوة محافظ المنوفية المركز الثقافي الإسلامي اللواء إبراهيم أبو ليمون
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

250 جنيهًا للسكني و5 أضعاف للتجاري.. بدء تطبيق زيادات الإيجار القديم
محيي الدين: أعمق أزمات اقتصاد مصر لا تزال قائمة.. وأقترح الإصلاح بعيدا عن صندوق النقد
"التعليم" تعلن موعد إتاحة الكتب الإلكترونية لطلاب الثانوية 2026
بعد قرار المركزي.. البنوك تتسابق لخفض الفائدة- تغطية خاصة
"أرقام خادعة".. مجدي الجلاد يحلل نتائج "تنسيقية شباب الأحزاب" في انتخابات الشيوخ الأخيرة