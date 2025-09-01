المنوفية - أحمد الباهي:

شهد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الإثنين فعاليات مسابقة "دولة التلاوة" بالمركز الثقافي الإسلامي بشبين الكوم.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وبالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بحضور الدكتور محمد رجب خليفة، وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية، وعدد من أعضاء لجنة التحكيم وممثلي الأوقاف والمركز الثقافي.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف أن المسابقة تُعد الأكبر من نوعها في تاريخ مصر، إذ انطلقت السبت 30 أغسطس وتستمر حتى 2 سبتمبر 2025، بمشاركة متسابقين من محافظات المنوفية والغربية وكفر الشيخ، وتهدف إلى اختيار أفضل الأصوات للتصفيات النهائية على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن لجنة التحكيم تضم كبار العلماء والقراء، وتقييم الأداء وفق معايير تشمل جودة الأداء، وضبط الأحكام، وجمال الصوت، وسلامة التلاوة.

وأكد محافظ المنوفية أن المسابقة تشكل منصة كبرى لاكتشاف الأصوات المتميزة وصقل مهارات القراء الشباب، مشيدًا بدور وزارة الأوقاف والشركة المتحدة في رعاية هذه المبادرات التي تعزز ريادة مصر العالمية في فنون التلاوة والترتيل، وتدعم قوتها الناعمة ونشر رسالة القرآن الكريم في مختلف أنحاء العالم.