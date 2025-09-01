من أسرة واحدة.. إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب ببني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

أصيب أربعة أفراد من أسرة واحدة في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي في نطاق مركز الواسطى شمال محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع الحادث، فتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى الموقع فورًا.

وتبين إصابة "أميرة.ح.م"، 28 عامًا، باشتباه كسر باليد اليمنى وكدمات بالرأس، وزوجها "عمر.ع.ع"، 35 عامًا، بسحجات متفرقة، ونجلتهما "جودي"، 8 أعوام، بكسر في الذراع الأيسر وجرح قطعي بالذقن، وشقيقتها "ملك"، 3 أعوام، بكدمات متفرقة.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي لتلقي العلاج اللازم، فيما انتقل رجال المرور لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية، وتم تحرير محضر بالواقعة.