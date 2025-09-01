متحف شرم الشيخ يعرض صندوقًا أثريًا لأدوات التجميل

جنوب سيناء - رضا السيد:

احتفل متحف شرم الشيخ باليوم العالمي للنظافة بوضع صندوق أثري لحفظ أدوات التجميل على قائمة العرض المتحفي طوال شهر سبتمبر الجاري.

وقال محمد حسنين، مدير المتحف: "إن إدارة المتحف تختار شهريًا قطعة أثرية تتواكب مع الأحداث المحلية والعالمية، بهدف التوعية بالتاريخ المصري القديم، والتأكيد على أن المصريين القدماء سبقوا العالم في مختلف المجالات".

وأضاف مدير المتحف، أن الصندوق الأثري المستطيل مخصص لحفظ الأواني العطرية، ويتميز بغطاء منفصل وداخل الصندوق قطعة مستطيلة الشكل بها ثماني فتحات دائرية، تحتوي كل فتحة على وعاء أسطواني الشكل مع غطاء منفصل لحفظ الدهان العطري.

وأشار مدير المتحف إلى أن اختيار القطعة تزامن مع اليوم العالمي للنظافة لإبراز أهمية النظافة التي كانت وما زالت سر الجمال والراحة.

وأوضح "حسنين" أن المصري القديم كان يولي اهتمامًا بالغًا بالنظافة والجمال، حيث اعتبر النظافة جزءًا أساسيًا من طقوس حياته اليومية ومعتقداته الدينية، وكان يستخدم الزيوت العطرية والعطور الطبيعية للحفاظ على نضارته ورائحته الطيبة.

وتابع مدير المتحف، أن المصري القديم كان يضع الأقماع العطرية فوق رأسه في الاحتفالات لتذوب تدريجيًا، ناشرة أجواءً من الانتعاش والبهجة، مؤكدًا أن الروائح الزكية كانت بالنسبة له دليلًا على الطهارة والنقاء، وجزءًا أساسيًا من مظاهر العناية بالنظافة الشخصية.