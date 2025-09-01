إعلان

الإعلان عن وظائف شاغرة بجامعة الأقصر

10:29 ص الإثنين 01 سبتمبر 2025

جامعة الأقصر

الأقصر - محمد محروس:

أعلنت جامعة الأقصر، برئاسة الدكتورة صابرين عبد الجليل رئيس الجامعة، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وفقًا للتفاصيل الواردة بالإعلان الرسمي.

وشمل الإعلان الوظائف التالية:

كلية الألسن:

عدد 2 أستاذ عن طريق النقل.

عدد 2 مدرس عن طريق التعيين أو النقل.

عدد 2 مدرس مساعد عن طريق التعيين أو النقل.

كلية الحاسبات والمعلومات:

عدد 2 مدرس.

عدد 2 مدرس مساعد.

وأكدت رئيس جامعة الأقصر أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة الجامعة لتدعيم كلياتها بأعضاء هيئة تدريس متميزين، بما يواكب التطورات العلمية ويلبي احتياجات سوق العمل.

