الإعلان عن وظائف شاغرة بجامعة الأقصر
الأقصر - محمد محروس:
أعلنت جامعة الأقصر، برئاسة الدكتورة صابرين عبد الجليل رئيس الجامعة، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وفقًا للتفاصيل الواردة بالإعلان الرسمي.
وشمل الإعلان الوظائف التالية:
كلية الألسن:
عدد 2 أستاذ عن طريق النقل.
عدد 2 مدرس عن طريق التعيين أو النقل.
عدد 2 مدرس مساعد عن طريق التعيين أو النقل.
كلية الحاسبات والمعلومات:
عدد 2 مدرس.
عدد 2 مدرس مساعد.
وأكدت رئيس جامعة الأقصر أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة الجامعة لتدعيم كلياتها بأعضاء هيئة تدريس متميزين، بما يواكب التطورات العلمية ويلبي احتياجات سوق العمل.
