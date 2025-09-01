رأس محمد.. جوهرة بحرية فريدة في قلب سيناء وملاذ للحياة البرية (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

تُعد محمية رأس محمد بجنوب سيناء من أبرز الوجهات السياحية في مصر، حيث تستقطب آلاف السائحين سنويًا للاستمتاع بطبيعتها الخلابة وممارسة الأنشطة المائية مثل الغوص والسباحة.

تقع المحمية على بعد نحو 12 كيلومترًا من مدينة شرم الشيخ، وتمتد على مساحة 850 كيلومترًا مربعًا عند ملتقى خليج السويس وخليج العقبة، مما يجعلها واحدة من أهم المحميات الطبيعية عالميًا.

وقال أحمد الشيخ، رئيس شعبة السياحة والفنادق بجنوب سيناء، إن رأس محمد ليست مجرد محمية طبيعية، بل تمثل نافذة فريدة على التنوع البيولوجي البحري والجبلي في مصر، وتشكل وجهة رئيسية للباحثين والعلماء لدراسة البيئة والحياة البحرية والهجرة الموسمية للطيور.

وأضاف رئيس شعبة السياحة والفنادق، أن المحمية تتميز بشواطئ ساحرة وشعاب مرجانية نادرة تحيط بها من جميع الجوانب، فضلاً عن الأسماك الملونة والسلاحف البحرية المهددة بالانقراض، والكهوف المائية التي تشكلت عبر العصور نتيجة للهزات الأرضية والزلازل.

وأكد "الشيخ" أن رأس محمد تعد ملاذًا للحياة البرية، حيث تؤوي العديد من الطيور المهاجرة مثل النوارس والبلشونات، بالإضافة إلى طيور مهددة بالانقراض عالميًا مثل مرعة الغلة وأبو اليسر أسود الجناح والعقاب الملكي، وتمر بها أكثر من 260 نوعًا من الطيور سنويًا خلال هجرتها بين أوروبا وأفريقيا.

وتحتوي المحمية أيضًا على مجموعة متنوعة من الكائنات الحية، أبرزها الوعل النوبي، وأنواع مختلفة من الثدييات والزواحف، مثل سحلية الرما، إلى جانب الحشرات الليلية. ومنذ إعلانها محمية طبيعية عام 1983، حافظت على شعابها المرجانية النادرة، وغابات المانجروف، والسهول الطينية والأراضي الملحية، بالإضافة إلى الحشائش البحرية التي تدعم النظام البيئي البحري في المنطقة.