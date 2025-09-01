إعلان

مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم على زراعي البحيرة- فيديو وصور

08:19 ص الإثنين 01 سبتمبر 2025
    حادث تصادم على زراعي البحيرة
    حادث تصادم على زراعي البحيرة
    حادث تصادم على زراعي البحيرة
البحيرة- أحمد نصرة:

لقي شخص مصرعه، بينما أصيب 3 آخرون بجروح وكدمات متفرقة، اليوم الإثنين، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة تريلا وأخرى متوقفة أسفل الكوبري العلوي على الطريق الزراعي أمام مدخل كينج عثمان بنطاق مركز كفر الدوار محافظة البحيرة.

وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، إذ تبين من المعاينة الأولية وفاة "عيد محمد أبو عيشة"، 44 عاما، مقيم بقرية الخزان التابعة لمركز دمنهور بجوار قرية الرحمانية، وإصابة كلا من: "حمادة جابر حسنين عطية"، 23 عاما، مقيم شبراخيت، و"محمد نظيم السيد إبراهيم"، 50 عاما، مقيم مركز الرحمانية بالبحيرة، و"عبد الرحمن محمود محمد"، 30 عاما، مقيم مركز تلا بالمنوفية.

تم نقل المصابون إلى مستشفى كفر الدوار، وأودعت الجثة ثلاجة حفظ الموتى بذات المستشفى العام، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

