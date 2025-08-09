منشار كهربائي يخترق رقبة رجل وهكذا تدخل جراحو جامعة أسيوط لإنقاذه -صور

أسيوط ـ محمود عجمي:

نجح فريق طبي مشترك من قسمي الأنف والأذن والحنجرة وجراحة الأوعية الدموية بالمستشفى الرئيسي بجامعة أسيوط، في إنقاذ حياة رجل يبلغ من العمر 70 عامًا، بعد تعرضه لإصابة بالغة إثر دخول قطعة حادة من منشار كهربائي في رقبته، ما تسبب في تهتك عضلي وإصابة مباشرة للشرايين والأوردة الحيوية.

وجاء التدخل الطبي تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، والدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور خالد عبد العزيز، مدير المستشفى الرئيسي.

وكان مستشفى الإصابات والطوارئ، برئاسة الدكتور محمد عبد الحميد، استقبل المريض في حالة حرجة، يعاني من نزيف داخلي وتجمع دموي كبير بمنطقة الرقبة، مما استدعى تدخلاً جراحيًا عاجلًا.

وخضع المريض لعملية جراحية دقيقة استغرقت نحو أربع ساعات، شارك فيها فريق من قسم الأنف والأذن والحنجرة بقيادة الدكتور محمد محمود رشدي، رئيس القسم، والدكتور أحمد رجب، مدرس بالقسم، إلى جانب فريق من قسم جراحة الأوعية الدموية بقيادة الدكتور هيثم علي حسن، رئيس القسم، والدكتور خالد محمد عوض، مدرس بالقسم.

وتضمن الفريق الطبي من قسم الأنف والأذن والحنجرة، كلًا من الطبيب أحمد أيمن أبو كريشة، والطبيبة مي عصام أبو المجد، والطبيبة شيرين أحمد، والطبيبة إبرام حمدي، بمشاركة فريق التخدير تحت إشراف الدكتورة هالة سعد عبد الغفار، رئيس القسم، والطبيب أبو الحسن عبد الرحمن رزق، والطبيبة سارة جمال، والطبيبة مروة سيد، بالإضافة إلى هيئة التمريض بقيادة هشام أشرف.

وخلال العملية، تمكن الفريق من إزالة التجمع الدموي واستخراج الجسم الغريب من العضلة القصية الترقوية الخشائية، كما اكتشف الأطباء قطعًا في أحد فروع الوريد الوداجي الباطن وتهتكًا في جدار الشريان السباتي المشترك، ما تطلب تدخلًا فوريًا من فريق جراحة الأوعية الدموية، الذي ضم الطبيب أحمد مصطفى والطبيب كريم شعماش، حيث تم ربط الوريد المتضرر وإصلاح الشريان بنجاح، مما حافظ على تدفق الدم إلى المخ.

وبعد العملية، نُقل المريض إلى وحدة العناية المركزة لمتابعة حالته لمدة 24 ساعة، ثم إلى الغرف الداخلية، حيث استقرت حالته تمامًا.