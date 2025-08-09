المنيا-جمال محمد:

وقع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم السبت، بروتوكول تعاون مع الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الإجتماعية،وبحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، لتأهيل وتطوير 40 منزلًا للأسر الأولى بالرعاية في القرى الأكثر احتياجًا، وذلك في إطار جهود الدولة للارتقاء بالبنية الأساسية وتحسين جودة الحياة، وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

ويشمل البروتوكول تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة المنازل، وبناء الأسقف، وتحسين البيئة السكنية والبنية الأساسية، بقرى الروبي بمركز سمالوط، وإدقاق المسك وعزبة شحاتة بمركز مطاي، على ثلاث مراحل خلال عامين، مع إعفاء المستفيدين من رسوم التراخيص، وتسريع إجراءات التنفيذ بالتنسيق بين وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة ومديرية التضامن الاجتماعي.

وأكد المحافظ أن البروتوكول يجسد تكامل أدوار الدولة والمجتمع المدني في تنمية القرى الأكثر احتياجًا، مشيدًا بالدور الفاعل للهيئة القبطية الإنجيلية في دعم خطط التنمية، خاصة في القطاعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر. وأضاف: “نسعى لتحقيق رضا المواطن في القرى الأكثر احتياجًا، في ظل توجه الدولة نحو توفير سكن كريم وتنمية شاملة ومستدامة في مختلف ربوع الوطن”.

من جانبه، أعرب الدكتور القس أندريه زكي عن تقديره للتعاون المثمر مع محافظة المنيا، مؤكدًا أن الشراكة مع الأجهزة التنفيذية تضمن نجاح المبادرات المجتمعية وتحقيق أثر إيجابي ملموس في حياة المواطنين.

وأضاف زكي: “البروتوكول الذي نوقعه اليوم ليس مجرد مشروع للبناء والتطوير، بل هو رسالة التزام وشراكة حقيقية بين المجتمع المدني ومؤسسات الدولة، لخلق بيئة أفضل لأبناء المنيا وتوفير مقومات العيش الكريم للأسر الأكثر احتياجًا”.

كما أشار رئيس الهيئة إلى أن العام الجاري يشهد احتفال الهيئة بمرور 75 عامًا على تأسيسها، والمزمع إقامته على أرض محافظة المنيا، تأكيدًا لمكانتها ودورها في مسيرة التنمية والشراكة المجتمعية.

كما استعرض وفد الهيئة عددًا من أنشطتها، ومنها مبادرة “ازرع” بالشراكة مع وزارتي التضامن الاجتماعي والزراعة وتحت مظلة التحالف الوطني، والتي تستهدف زراعة 100 ألف فدان قمح على مستوى مراكز المحافظة، ودعم 40 ألف مزارع، تعزيزًا للأمن الغذائي المصري.

حضر مراسم التوقيع وفد الهيئة القبطية الإنجيلية، وعبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعويس غرياني رئيس مركز سمالوط، وهويدا الشافعي رئيس مركز مطاي، ونجلاء حمدي مدير إدارة خدمة المواطنين، وداليا محمد مدير وحدة حقوق الإنسان، وهيام مصطفى مدير إدارة العلاقات الدولية بالمحافظة.