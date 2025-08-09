بعد ضبطه في المنيا.. تجديد حبس التيك توكر خالد الرسام 15 يومًا



المنيا - جمال محمد:

أمرت النيابة العامة بالمنيا، اليوم السبت، بتجديد حبس التيك توكر خالد الرسام 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالترويج للفسق والفجور ونشر محتوى يخالف الآداب العامة، والدعوة إلى العلاقات الآثمة.

ويواجه المتهم ثلاث تهم رئيسية تتمثل في: الترويج للفسق والفجور، وتعاطي المواد المخدرة، وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص.

وكانت الأجهزة الأمنية بالمنيا قد ألقت القبض على التيك توكر خالد الرسام، المعروف أيضًا بـ"الرسام خالد"، على خلفية ورود عدة بلاغات ضده تتهمه بالتحريض على الفسق والفجور والإخلال بالآداب العامة.

وجرى ضبط المتهم بعد رصد مكانه في منزل والده بإحدى قرى مركز مغاغة شمال المحافظة، حيث حاول الاختباء فيه عدة أيام بعد علمه بالبلاغات ضده.

يُذكر أن الأجهزة الأمنية ضبطت خلال الأيام الأخيرة عددًا من مشاهير التيك توك لنشرهم مقاطع مخالفة للآداب العامة، والتحريض على الفسق، وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والإخلال بقيم المجتمع.