إعلان

بعد ضبطه في المنيا.. تجديد حبس التيك توكر خالد الرسام 15 يومًا

04:18 م السبت 09 أغسطس 2025

حبس التيك توكر خالد الرسام

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


المنيا - جمال محمد:

أمرت النيابة العامة بالمنيا، اليوم السبت، بتجديد حبس التيك توكر خالد الرسام 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالترويج للفسق والفجور ونشر محتوى يخالف الآداب العامة، والدعوة إلى العلاقات الآثمة.

ويواجه المتهم ثلاث تهم رئيسية تتمثل في: الترويج للفسق والفجور، وتعاطي المواد المخدرة، وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص.

وكانت الأجهزة الأمنية بالمنيا قد ألقت القبض على التيك توكر خالد الرسام، المعروف أيضًا بـ"الرسام خالد"، على خلفية ورود عدة بلاغات ضده تتهمه بالتحريض على الفسق والفجور والإخلال بالآداب العامة.

وجرى ضبط المتهم بعد رصد مكانه في منزل والده بإحدى قرى مركز مغاغة شمال المحافظة، حيث حاول الاختباء فيه عدة أيام بعد علمه بالبلاغات ضده.

يُذكر أن الأجهزة الأمنية ضبطت خلال الأيام الأخيرة عددًا من مشاهير التيك توك لنشرهم مقاطع مخالفة للآداب العامة، والتحريض على الفسق، وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والإخلال بقيم المجتمع.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حبس التيك توكر خالد الرسام خالد الرسام
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025.. 91% توقعات للطب البيطري
بعد وفاة طبيبة قصر العيني.. مصراوي يعيد نشر تحقيق "أطباء السخرة"