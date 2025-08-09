جلسة ميراث تتحول إلى بركة دماء.. شاب يقتل عمه طعنًا في الإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

قررت محكمة جنايات الإسكندرية تأجيل محاكمة شاب متهم بقتل عمه طعنًا بسكين، بعدما وجه الأخير إهانات لوالده خلال جلسة عرفية بمنطقة العامرية، على خلفية نزاع على الميراث، وذلك إلى جلسة دور الانعقاد المقبل مع استمرار حبسه.

صدر القرار برئاسة المستشار سمير علي محمد شرباش، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار طارق إبراهيم أبو الروس، والمستشار سامح سعيد سمك، وأمانة سر عمرو زكي.

تعود أحداث القضية رقم 6994 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة العامرية أول، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا بمقتل شخص خلال جلسة عرفية بدائرة القسم.

وكشفت التحقيقات أنه أثناء تواجد المتهم "م.م.أ" ووالده في جلسة عرفية مع عمه "أ.أ.ج" لبحث خلافات الميراث، قام الأخير بسب شقيقه – والد المتهم – بألفاظ نابية، ما أثار غضب المتهم الذي استل سكينًا ووجه لعمه عدة طعنات متتالية أسقطته غارقًا في بركة دماء، ليلفظ أنفاسه الأخيرة في الحال.

وحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول، وأحيل المتهم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها بتأجيل المحاكمة.