جامعة الملك سلمان تعلن الحد الأدنى للقبول بكلياتها للعام الجديد

جنوب سيناء - رضا السيد:

أعلنت جامعة الملك سلمان الأهلية عن الحد الأدنى للقبول بكافة المجالات لطلاب الثانوية العامة والأزهرية للعام الدراسي 2025 – 2026.

وأكدت إدارة الجامعة، أن التقديم المباشر مفتوح من خلال التوجه مباشرة إلى حرم الجامعة الذي يضم المجال الذي يرغب الطالب الالتحاق به، وإتمام جميع خطوات التقديم في نفس اليوم.

وجاء الحد الأدنى لكلية طب الأسنان 73%، وكلية الصيدلة 68%، وكلية العلاج الطبيعي 72%، وكلية التمريض 53%.

والحد الأدنى لكليات السياحة والضيافة، والفنون والتصميم، والعلوم الإدارية، واللغات التطبيقية جميعهم 52%.

والحد الأدنى لكلية العلوم السياسية 53%، وكلية الطب البيطري 64%، وكلية الزراعات الصحراوية 53%.

والحد الأدنى لكلية الهندسة 64%، وكلية علوم الحاسب 58%، وكلية هندسة الحاسب 64%، وكلية الصناعات التكنولوجية 52%، وكلية هندسة العمارة 64%.