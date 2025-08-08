إعلان

"شيخ نواب بورسعيد".. وفاة الرفاعي حمادة عضو مجلس الشعب السابق

12:16 م الجمعة 08 أغسطس 2025

الرفاعي حمادة عضو مجلس الشعب السابق

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بورسعيد - طارق الرفاعي:

توفي، صباح اليوم الجمعة، الرفاعي حمادة، عضو مجلس الشعب السابق عن محافظة بورسعيد، عن عمر ناهز السبعين عامًا.

وسادت حالة من الحزن بين أبناء بورسعيد، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، نعيًا للفقيد الذي عُرف بلقب "شيخ نواب بورسعيد"، نظرًا لتاريخه البرلماني الطويل ومكانته في الشارع البورسعيدي.

وأعلنت أسرة الفقيد عن إقامة صلاة الجنازة، اليوم، عقب صلاة العصر، بمسجد الكبير المتعال، على أن يُوارى جثمانه الثرى في مقابر الأسرة بحي الزهور.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وفاة الرفاعي حمادة بورسعيد شيخ نواب بورسعيد مسجد الكبير المتعال
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

عاجل| حادث أتوبيس الكريمات.. نقل المصابين للمستشفى وأوناش لرفع آثار الحطام