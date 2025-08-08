"شيخ نواب بورسعيد".. وفاة الرفاعي حمادة عضو مجلس الشعب السابق

بورسعيد - طارق الرفاعي:

توفي، صباح اليوم الجمعة، الرفاعي حمادة، عضو مجلس الشعب السابق عن محافظة بورسعيد، عن عمر ناهز السبعين عامًا.

وسادت حالة من الحزن بين أبناء بورسعيد، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، نعيًا للفقيد الذي عُرف بلقب "شيخ نواب بورسعيد"، نظرًا لتاريخه البرلماني الطويل ومكانته في الشارع البورسعيدي.

وأعلنت أسرة الفقيد عن إقامة صلاة الجنازة، اليوم، عقب صلاة العصر، بمسجد الكبير المتعال، على أن يُوارى جثمانه الثرى في مقابر الأسرة بحي الزهور.