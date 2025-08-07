لون موحد ومشروعات جديدة.. الأقصر تتزين للموسم السياحي (صور

الأقصر - محمد محروس:

أجرى محافظ الأقصر، المهندس عبد المطلب عمارة، جولة ميدانية موسعة بمدينة القرنة غرب المحافظة، لمتابعة سير العمل في عدد من المشروعات الخدمية والتنموية، ووجه بسرعة إنجازها استعدادًا لانطلاق الموسم السياحي الجديد.

وشملت الجولة تفقد الموقف الجديد لسيارات الأجرة، الذي بلغت نسبة تنفيذه 70%، وكورنيش البر الغربي الجديد، حيث وجه المحافظ بتشغيل مرسى معديات الأهالي فورًا، والانتهاء من القطاع الأخير من الكورنيش، بهدف تحسين منظومة النقل بين البرين الشرقي والغربي.

كما تابع المحافظ أعمال تنفيذ خطوط طرد الصرف الصحي بطريق المعدية السياحي، ومنطقة البازارات الجديدة الملحقة بالكورنيش، والتي تضم 24 بازارًا وبلغت نسبة إنجازها 80%، مشددًا على ضرورة تكثيف العمل للانتهاء من كافة المشروعات قبل بدء الموسم.

ولتحسين المظهر الحضاري، وجه المحافظ بطلاء واجهات المنازل المطلة على الكورنيش بلون موحد، وتركيب لوحات إرشادية باللغتين العربية والإنجليزية، مع تخصيص أماكن لانتظار الدراجات النارية للحفاظ على الممشى السياحي.