غدًا.. قطع الكهرباء عن 20 منطقة بمركز ومدينة كفر الدوار بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

أعلنت إدارة الأزمات والكوارث بمجلس مدينة كفر الدوار، بمحافظة البحيرة، فصل التيار الكهربائي غدًا الجمعة، في عدد من قرى ومناطق المركز، وذلك من الساعة 6 صباحًا وحتى 9 صباحًا، لأعمال الصيانة الدورية بمحطات محولات السريع ومحطة تروجة.

وأوضح البيان، الصادر بالتنسيق مع شركة الكهرباء، أن الفصل سيكون بغرض تنفيذ أعمال صيانة فنية ضرورية لضمان استقرار الشبكة وتحسين كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وشملت المناطق المتأثرة بمركز كفر الدوار: قرية زهرة، قرية كوم البركة، البسلقون، سيدي غازي، الحاجر، الأمراء، كوم اشو، كنج عثمان، البيضا البلد، أبيس المستجدة.

أما المناطق المتأثرة بمدينة كفر الدوار فهي: مدخل كفر الدوار، نظير، المراكبية، وسط البلد، السناهرة، كفر سليم، الوكيل، السعرانية، كفر الدوار البلد- منشأة الأوقاف.