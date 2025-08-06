بروتوكول تعاون علمي بين جامعتي أسوان و"نور مبارك" في كازاخستان - صور

أسوان - إيهاب عمران:

شهد مقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأربعاء، توقيع بروتوكول تعاون علمي وأكاديمي بين جامعة أسوان وجامعة "نور مبارك" للثقافة الإسلامية بمدينة ألماتي بجمهورية كازاخستان، بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

ووقّع البروتوكول عن جامعة أسوان الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، رئيس الجامعة، وعن جامعة "نور مبارك" الدكتور أحمد حسين محمد، رئيس الجامعة.

وجرى تعيين الدكتور محمد أبو الشيخ، عميد كلية دار العلوم بجامعة أسوان، منسقًا للتعاون الأكاديمي، على أن يكون نظيره من الجانب الكازاخي الدكتور محمد الورداني، عميد كلية الدراسات الإسلامية.

وأكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، أن توقيع البروتوكول يأتي ضمن سياسة الجامعة للانفتاح الدولي وتعزيز الشراكات مع الجامعات الرائدة في العالم الإسلامي، مشيرًا إلى أن التعاون يدعم مكانة مصر العلمية ويُرسخ رسالتها الحضارية في نشر قيم الوسطية والاعتدال والتبادل الثقافي.

وأوضح الدكتور لؤي سعد الدين، أن البروتوكول يستهدف تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وتنظيم أنشطة علمية وبحثية مشتركة، وعقد برامج دراسات عليا مزدوجة، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل وندوات ومحاضرات علمية، بالحضور المباشر أو عبر الوسائط الإلكترونية.

ويتضمن التعاون أيضًا آليات تنفيذية واضحة، تشمل تنظيم مدارس صيفية، إشرافًا مشتركًا على رسائل الماجستير والدكتوراه، وتوفير الدعم اللوجستي لإنجاح البرامج الأكاديمية المشتركة.

ويُعد هذا التعاون خطوة استراتيجية مهمة نحو التكامل الأكاديمي والديني بين مصر ودول آسيا الوسطى، ويعكس حرص وزارة الأوقاف المصرية على دعم جسور التواصل المعرفي مع المؤسسات الدينية والتعليمية بالعالم الإسلامي.