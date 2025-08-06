اللجنة العامة بالمنيا تعلن الحصر العددي في انتخابات مجلس الشيوخ 2025
المنيا - جمال محمد:
أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة المنيا، اليوم الأربعاء، نتيجة الحصر العددي للأصوات التي شاركت في الانتخابات.
- وجاءت نتيجة الحصر العددي للمرشحين الـ14 على نظام الفردي كالتالي:
316271 صوتاً للمرشح أحمد عبد المنعم إسماعيل
304694 صوتاً للمرشح علي أحمد شمروخ
292582 صوتاً للمرشح طاهر سيد فتح الباب
270982 صوتاً للمرشح جمال عباس محمد
244147 صوتاً للمرشح أحمد فاروق الجهمي
124908 صوتاً للمرشح انطونيوس نادي إسكندر
86397 صوتاً للمرشح أحمد بهجات محمود
76391 صوتاً للمرشح حرب سيد أحمد
79120 صوتاً للمرشح شريف شعبان سعيد
51798 صوتاً للمرشح إسماعيل عبد البديع
79812 صوتاً للمرشح ماهر مندي محمد
82979 صوتاً للمرشح طارق محمد رشاد
93360 صوتاً للمرشح محمد علي كامل
159149 صوتاً للمرشح سامي سنوسي أحمد
وبلغ إجمالي من لهم حق التصويت 3 ملايين و 800 ألف و 679 ناخب وناخبة، وعدد من أدلوا بأصواتهم 459882 ناخب، وعدد الأصوات الصحيحة 452518، وعدد الأصوات الباطلة 7364 صوتاً.
ومن المقرر إعلان النتائج النهائية بعد ضم أصوات المصريين بالخارج؛ تمهيدًا لإعلان الأسماء الرسمية للفائزين من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.
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