اللجنة العامة بالمنيا تعلن الحصر العددي في انتخابات مجلس الشيوخ 2025

المنيا - جمال محمد:

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة المنيا، اليوم الأربعاء، نتيجة الحصر العددي للأصوات التي شاركت في الانتخابات.

- وجاءت نتيجة الحصر العددي للمرشحين الـ14 على نظام الفردي كالتالي:

316271 صوتاً للمرشح أحمد عبد المنعم إسماعيل

304694 صوتاً للمرشح علي أحمد شمروخ

292582 صوتاً للمرشح طاهر سيد فتح الباب

270982 صوتاً للمرشح جمال عباس محمد

244147 صوتاً للمرشح أحمد فاروق الجهمي

124908 صوتاً للمرشح انطونيوس نادي إسكندر

86397 صوتاً للمرشح أحمد بهجات محمود

76391 صوتاً للمرشح حرب سيد أحمد

79120 صوتاً للمرشح شريف شعبان سعيد

51798 صوتاً للمرشح إسماعيل عبد البديع

79812 صوتاً للمرشح ماهر مندي محمد

82979 صوتاً للمرشح طارق محمد رشاد

93360 صوتاً للمرشح محمد علي كامل

159149 صوتاً للمرشح سامي سنوسي أحمد

وبلغ إجمالي من لهم حق التصويت 3 ملايين و 800 ألف و 679 ناخب وناخبة، وعدد من أدلوا بأصواتهم 459882 ناخب، وعدد الأصوات الصحيحة 452518، وعدد الأصوات الباطلة 7364 صوتاً.

ومن المقرر إعلان النتائج النهائية بعد ضم أصوات المصريين بالخارج؛ تمهيدًا لإعلان الأسماء الرسمية للفائزين من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.