الدقهلية - رامي محمود:

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على أعمال انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، نتائج الحصر العددي لفرز صناديق الاقتراع .

وقال رئيس اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة الدقهلية: "إن إجمالي عدد اللجان الفرعية التابعة للجنة العامة 723 لجنة على مستوى محافظة الدقهلية، وإجمالي عدد المقيدين من لهم حق التصويت بمحافظة الدقهلية 4 ملايين و674 ألف و726 ناخب، ومن أدلوا بأصواتهم فى جميع اللجان قد بلغ 766 ألف و655 ناخب، وبلغ عدد الأصوات الباطلة فى جميع اللجان 29222.

وحصلت القائمة الوطنية على عدد أصوات صحيحة داخل محافظة الدقهلية بلغ 763 ألف و646 صوتا .

وتنافس على المقاعد الفردية 22 مرشحا حيث حصل كلًا من: جمال عبدالظاهر محمد إسماعيل خضر،662990، طارق أحمد محمد عبدالهادي، 656210 صوتا، محمد عبدالمعطي علي السيد 644696 أحمد محمد حسن الهواري، 597104 صوتا،خالد محمد علي البسيوني، 590233 صوتا، إياد محمود محمد صالح، 563340 صوتًا.

كما حصل السيد السيد محمد إبراهيم 46177 صوتا، ومحمد علي محمد علي شريف، 23972 صوتا، فاطمة محمد الفاتح مصطفى أحمد الصياد، 50805 صوتا، رضا محمد عبدالعزيز محمد ابراهيم وشهرته رضا محمد أبوصالح، 38585، أحمد مجدى أحمد حامد عطية، 49836 صوتا، عماد فكري 37264 صوتا، أحمد محمد محمود أبو النجا طايل، 35622 صوتًا.

وحصل سمير عبدالمنعم عبدالهادي الزناتي، 56740 صوتا، مصطفى محمد جمعة حطب، 39494، أحمد محمود أحمد مصطفى البسيوني 44624 صوتًا، عبده عبدالحليم المتولي أحمد، 40462 صوتا، غادة علي السيد البري، 48334 صوتا، محمد حامد فهيم مخيمر سعيد، 41504 صوتا، مدحت فوزي الفيومي 48475، عبدالرحمن أحمد الشهاوي، 62728، القصبي محمود عبدالغفار، 45403 صوتا.