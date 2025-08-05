الأقصر - محمد محروس:

نعى المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، شهيدي الواجب اللذين توفيا صباح اليوم الثلاثاء، إثر حادث أليم أثناء توجههما لأداء واجبهما الوطني ضمن سير العملية الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، بمركز إسنا جنوب المحافظة.

ولقى زوجان مصرعهما صباح اليوم الثلاثاء، غرقًا داخل سيارتهما بعد سقوطها في ترعة أصفون، أثناء توجههما إلى مقر لجنة انتخابية بمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر، لأداء مهام عملهما ضمن العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ 2025.

وتبين أن الضحيتين هما أشرف عبد الرحمن عبد الكريم (48 عامًا)، الموظف بالتأمينات الاجتماعية بإسنا، وزوجته نهال محمد عبده (38 عامًا)، الموظفة بمحكمة إسنا، والتي كانت مكلفة بالعمل كمندوبة في اللجنة الفرعية رقم 100 بقرية كومير.

وكان الزوج يقود السيارة الخاصة بهما لتوصيل زوجته إلى اللجنة الانتخابية، قبل أن تنزلق السيارة وتسقط في ترعة أصفون، ما أسفر عن وفاتهما غرقًا في موقع الحادث.

وكانت الفقيدة مكلفة بالعمل كمندوبة في اللجنة الفرعية رقم 100 بقرية كومير، وبرفقتها زوجها الذي كان يقود السيارة لتوصيلها إلى مقر اللجنة لأداء مهام العملية الانتخابية الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وأكد محافظ الأقصر خالص تعازيه ومواساته لأسرتي الفقيدين، داعيًا الله أن يتغمدهما بواسع رحمته ويلهم ذويهما الصبر والسلوان.