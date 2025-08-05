الشرقية - ياسمين عزت:

نجح فريق طبي متخصص بمستشفى منيا القمح المركزي بمحافظة الشرقية، في إجراء أول حالة فصل بلازما Plasma Exchange لمريض يعاني من التصلب المتعدد MS، باستخدام جهاز فصل مكونات الدم المتطور في خطوة غير مسبوقة بقطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة والسكان.

جاء هذا الإنجاز بتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وبجهود فرق العمل تحت إشراف الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، والدكتورة رانيا خيري مديرة إدارة بنوك الدم، وبمشاركة نخبة من الاستشاريين والأطباء.

ويعد الجهاز الجديد طفرة في تقديم خدمات الرعاية الحرجة والعاجلة، حيث يتيح فصل البلازما بدقة عالية وإعادتها للمرضى، ما يساهم في علاج أمراض مناعية وعصبية معقدة دون الحاجة لتحويل المرضى لمستشفيات جامعية.

الجدير بالذكر أن الجهاز تم توفيره بالتعاون مع المجتمع المدني بتكلفة بلغت مليون و200 ألف جنيه، ما يعكس روح التكافل لدعم الرعاية الصحية المتطورة داخل المحافظة.