بورسعيد - طارق الرفاعي:

شهدت محافظة بورسعيد، إقبالًا كبيرًا من الناخبين، اليوم الثلاثاء، على لجان انتخابات مجلس الشيوخ للإدلاء بأصواتهم للاختيار ما بين مرشحين يتنافسان على المقعد الفردي الوحيد لبورسعيد بجانب التصويت على القائمة الوطنية.

ووفرت الأجهزة التنفيذية والأمنية كراسي متحركة أمام اللجان لمساعدة كبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة، في الوقت الذي انتشرت أعلام مصر بمحيط اللجان ومع الناخبين.

ووقف الناخبون في طوابير طويلة أمام لجان انتخابات مجلس الشيوخ، رافعين علامات النصر ومؤكدين على أهمية المشاركة في الانتخابات.