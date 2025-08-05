ناخبات يستقبلن محافظ كفر الشيخ بالزغاريد أمام إحدى لجان الشيوخ- صور

كفر الشيخ - إسلام عمار:

تفقد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، مدرسة الدكتور أحمد زويل الانتخابية في مدينة دسوق، وذلك لمتابعة سير العملية الانتخابية.

واستقبلت ناخبات خلال تواجدهن خارج اللجنة للإدلاء بأصواتهن محافظ كفر الشيخ بهتاف "تحيا مصر" والزغاريد حاملين أعلام مصر.

وخلال تفقده اللجنة التقى محافظ كفر الشيخ الناخبين والناخبات خلال تواجدهم أمام اللجنة استعدادًا للإدلاء بأصواتهم خلال سير العملية الانتخابية.

ووجه المحافظ جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق بتذليل كافة العقبات والأمور التي تعيق الحركة الانتخابية وفق التكليفات التي أصدرها التنفيذيين بشأن انتخابات مجلس الشيوخ.

كانت محافظة كفر الشيخ أعلنت مع انطلاق اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ أحقية 2 مليون و407 آلاف و571 ناخبًا وناخبة، في الإدلاء بأصواتهم من خلال 439 مركزًا انتخابيًا يضم 442 لجنة فرعية على مستوى المحافظة.