غرفة عمليات تعليم أسيوط تواصل متابعة انتخابات مجلس الشيوخ - صور

أسيوط - محمود عجمي:

تواصل غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، اليوم الثلاثاء، أعمالها لليوم الثاني على التوالي من داخل ديوان المديرية، برئاسة محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم، وبمشاركة أعضاء الغرفة، لمتابعة سير العملية الانتخابية بلجان انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025، وسط إقبال كبير من الناخبين في الساعات الأولى من اليوم الثاني للتصويت.

وأكد دسوقي، في تصريحات صحفية، أن غرفة العمليات تتابع بشكل مستمر أعمال التصويت داخل اللجان الانتخابية المقامة في مدارس المحافظة، والبالغ عددها 313 مقرًا انتخابيًا موزعة على مختلف القرى والمراكز.

وأضاف أن هناك تنسيقًا دائمًا مع مركز السيطرة التابع للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، إلى جانب غرفة العمليات المركزية بالوزارة، والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية والمراكز والأحياء، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء الدكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة التزام جميع العاملين بالقطاع التعليمي بتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، خاصة فيما يتعلق بعدم نشر أي بيانات أو أرقام تخص العملية الانتخابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تجنبًا للمساءلة القانونية.

كما جدد دعوته للمعلمين والعاملين بالمنظومة التعليمية للمشاركة الفاعلة في الانتخابات، باعتبارها استحقاقًا دستوريًا يعكس إرادة الشعب المصري، ويساهم في استكمال مسيرة التنمية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

يُذكر أن انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة أسيوط تُجرى داخل 371 لجنة فرعية موزعة على 15 مركزًا وقسم شرطة، بالإضافة إلى مدينة أسيوط الجديدة، وتستقبل نحو 3 ملايين و50 ألفًا و191 ناخبًا ممن يحق لهم التصويت، وسط إجراءات أمنية مشددة لتأمين محيط اللجان وتيسير دخول الناخبين.