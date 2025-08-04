محافظ الإسماعيلية: لا معوقات لانتخابات الشيوخ في يومها الأول (صور)

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

تابع اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، ختام اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وتأكد من إتمام غلق كافة اللجان الفرعية بمراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك من داخل غرفة العمليات المركزية المنعقدة بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة.

رافق المحافظ خلال المتابعة كلٌّ من اللواء طارق اليمني، السكرتير العام المساعد، والعميد محمد فرج شعلان، المستشار العسكري، والعميد أ.ح حمدي هندي، معاون المحافظ للشبكة الوطنية الموحدة، إلى جانب ممثلي الجهات المشاركة في العملية الانتخابية.

وأكد “أكرم” أن اليوم الأول مرّ دون تسجيل أي معوقات أو مشكلات، وأن العملية الانتخابية جرت بسلاسة وتنظيم، وسط التزام كامل من القائمين على اللجان، وتوافد ملحوظ من المواطنين بمختلف فئاتهم على صناديق الاقتراع، مما يعكس وعي المواطن الإسماعيلي وحرصه على أداء واجبه الوطني.

ودعا المحافظ من لم يُدلِ بصوته بعد إلى المشاركة الفاعلة في اليوم الثاني من الانتخابات، مشددًا على أن المشاركة تعكس انتماء المواطنين لوطنهم وحرصهم على مستقبل الأجيال القادمة.

كما وجّه “أكرم” باستمرار التنسيق والتواصل الفوري بين غرفة العمليات المركزية والغرف الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية، لرصد أي طارئ والتعامل الفوري معه، وضمان توفير الدعم اللوجستي والتيسيرات اللازمة للمواطنين داخل اللجان، مع الالتزام التام بتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأشار إلى استمرار توفير الكراسي المتحركة لكبار السن وذوي الهمم بالتنسيق مع مديريتَي التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي، حرصًا على تسهيل عملية الاقتراع لجميع الفئات.

يُذكر أن محافظة الإسماعيلية تضم 135 مركزًا انتخابيًا موزّعين على 120 مدرسة، و11 معهدًا أزهريًا، و3 مراكز شباب، ومركز ثقافي واحد، وتحتوي على لجنة عامة واحدة بمقر مدرسة المهندس إبراهيم عثمان الثانوية الصناعية العسكرية، لاستقبال 999,248 ناخبًا وناخبة ممّن لهم حق التصويت.

وتوزعت المراكز الانتخابية بالمحافظة كما يلي:

قسم أول: 4 مراكز، قسم ثانٍ: 12 مركزًا، قسم ثالث: 7 مراكز، مركز ومدينة الإسماعيلية: 21 مركزًا، أبوصوير: 19 مركزًا، القصاصين: 11 مركزًا، التل الكبير: 12 مركزًا، القنطرة غرب: 14 مركزًا، القنطرة شرق: 6 مراكز، فايد: 29 مركزًا.

ومن المقرر أن تُستأنف العملية الانتخابية في يومها الثاني غدًا الثلاثاء 5 أغسطس، من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.