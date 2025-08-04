الوادي الجديد – محمد الباريسي:

تصدر الشباب والنساء المشهد الانتخابي في الوادي الجديد، اليوم الإثنين، حيث شهدت اللجان إقبالًا ملحوظًا في نهاية اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ، وسط أجواء احتفالية عززتها الأغاني الوطنية خارج المقار الانتخابية.

بدأ اليوم بفتح جميع اللجان أبوابها في التاسعة صباحًا، مع توفير كافة التسهيلات للناخبين، بما في ذلك كراسي متحركة لمساعدة كبار السن وذوي الإعاقة، مما ضمن سير العملية الانتخابية بيسر طوال اليوم الذي استمر التصويت فيه حتى التاسعة مساءً.

يُذكر أن 194 ألف ناخب لهم حق التصويت في المحافظة، موزعين على 60 لجنة فرعية، حيث يتنافس 7 مرشحين على المقعد الفردي، بالإضافة لمرشح القائمة الوطنية.