كأس رابطة الأندية

الجونة

0 2
17:00

المصري

كأس رابطة الأندية

زد

- -
20:00

المقاولون العرب

تصفيات كأس العالم-أوروبا

تركيا

- -
19:00

رومانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إيطاليا

- -
21:45

إيرلندا الشمالية

مباريات ودية - منتخبات

البرازيل

- -
22:00

فرنسا

أول تحرك من إدارة ليفربول لتعويض رحيل محمد صلاح المرتقب

كتب : نهي خورشيد

06:23 م 26/03/2026 تعديل في 06:25 م
كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن تحركات جادة من جانب نادي ليفربول للتعاقد مع الفرنسي مايكل أوليس جناح بايرن ميونيخ خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتعويض الرحيل المرتقب للدولي المصري محمد صلاح.

أبرز المرشحين لتعويض رحيل محمد صلاح عن ليفربول


وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" فإن أوليس يتصدر قائمة المرشحين داخل ليفربول في ظل تألقه اللافت هذا الموسم مع بايرن ميونيخ، إذ ساهم مع البافاري في 43 هدفاً ما بين تسجيل وصناعة خلال 39 مباراة.


وأكدت الصحيفة على وجود اهتمام كبير من جانب النادي الإنجليزي بضم أوليس في الصيف المقبل، رغم تمسك إدارة بايرن ميونيخ باستمرار لاعبه رافضاً فكرة رحيله خاصة في ظل ارتباطه بعقد طويل الأمد يمتد حتى عام 2029، دون وجود شرط جزائي يتيح خروجه بسهولة.


وأكد ماكس إيبرل المدير الرياضي للنادي الألماني أن إدارة بايرن لا تدرس التخلي عن اللاعب، مشدداً على أن أوليس يحظى بكافة المقومات التي تتيح له النجاح داخل الفريق.


كما أشار يان كريستيان دريسن الرئيس التنفيذي إلى تمسك النادي بنجومه، مؤكداً أن الانتماء لبايرن يمثل قيمة كبيرة لأي لاعب.


وأضافت الصحيفة أنه رغم هذا الموقف يدرس ليفربول تقديم عرض ضخم يصل إلى 173 مليون جنيه إسترليني، في محاولة لإقناع بايرن بالتخلي عن خدمات اللاعب في صفقة سوف تصبح من الأكبر في تاريخ كرة القدم.


يذكر أن ليفربول سبق وأن كسر رقمه القياسي في سوق الانتقالات أكثر من مرة مؤخراً بعد تعاقده مع فلوريان فيرتز وألكسندر إيزاك، في صفقات مالية ضخمة لتعزيز الخط الهجومي للريدز.

رحيل صلاح عن صفوف ليفربول

وكان صلاح أعلن مؤخراً قراره مغادرة ليفربول بنهاية الموسم الجاري، بعد مسيرة حافلة استمرت تسعة أعوام داخل أسوار الأنفيلد، خاض خلالها 435 مباراة في مختلف المسابقات مسجلاً 255 هدفاً ليحتل المركز الثالث في قائمة الهدافين التاريخيين للنادي.

إقرأ أيضاً:
"الباب مفتوح لرحيل أي لاعب".. شوبير يكشف خطة الأهلي لإنقاذ الموسم

مواعيد مباريات نصف نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2026

قبل ما تخرج.. 8 احتياطات ضرورية لمرضى الحساسية في الجو المتقلب
نصائح طبية

قبل ما تخرج.. 8 احتياطات ضرورية لمرضى الحساسية في الجو المتقلب
للكشف على قواه العقلية.. إيداع متهم "مذبحة كرموز" مستشفى العباسية
أخبار المحافظات

للكشف على قواه العقلية.. إيداع متهم "مذبحة كرموز" مستشفى العباسية
حقيقة فيديو التعدي على فتاة بشبرا الخيمة: ممارسة علاقة آثمة برضاها
حوادث وقضايا

حقيقة فيديو التعدي على فتاة بشبرا الخيمة: ممارسة علاقة آثمة برضاها
وفاة الفنان اللبناني أحمد قعبور صاحب أغنية "أناديكم" بعد صراع مع السرطان
زووم

وفاة الفنان اللبناني أحمد قعبور صاحب أغنية "أناديكم" بعد صراع مع السرطان
قرار من الاستئناف بشأن المحامي المتهم بالتشهير بوزيرة الثقافة
حوادث وقضايا

قرار من الاستئناف بشأن المحامي المتهم بالتشهير بوزيرة الثقافة

أمريكا تدرس توجيه "ضربة قاضية" لإيران.. أكسيوس تكشف التفاصيل
المُسيّرات الإيرانية.. كيف غيرت "شاهد" موازين القوة في الحرب؟
الصحة: حالتا وفاة ومصابان جراء موجة الطقس السيئ