ستيفن جيرارد: "بديل محمد صلاح يجب أن يكون من أفضل 4 أجنحة في العالم"

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن تحركات جادة من جانب نادي ليفربول للتعاقد مع الفرنسي مايكل أوليس جناح بايرن ميونيخ خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتعويض الرحيل المرتقب للدولي المصري محمد صلاح.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" فإن أوليس يتصدر قائمة المرشحين داخل ليفربول في ظل تألقه اللافت هذا الموسم مع بايرن ميونيخ، إذ ساهم مع البافاري في 43 هدفاً ما بين تسجيل وصناعة خلال 39 مباراة.



وأكدت الصحيفة على وجود اهتمام كبير من جانب النادي الإنجليزي بضم أوليس في الصيف المقبل، رغم تمسك إدارة بايرن ميونيخ باستمرار لاعبه رافضاً فكرة رحيله خاصة في ظل ارتباطه بعقد طويل الأمد يمتد حتى عام 2029، دون وجود شرط جزائي يتيح خروجه بسهولة.



وأكد ماكس إيبرل المدير الرياضي للنادي الألماني أن إدارة بايرن لا تدرس التخلي عن اللاعب، مشدداً على أن أوليس يحظى بكافة المقومات التي تتيح له النجاح داخل الفريق.



كما أشار يان كريستيان دريسن الرئيس التنفيذي إلى تمسك النادي بنجومه، مؤكداً أن الانتماء لبايرن يمثل قيمة كبيرة لأي لاعب.



وأضافت الصحيفة أنه رغم هذا الموقف يدرس ليفربول تقديم عرض ضخم يصل إلى 173 مليون جنيه إسترليني، في محاولة لإقناع بايرن بالتخلي عن خدمات اللاعب في صفقة سوف تصبح من الأكبر في تاريخ كرة القدم.



يذكر أن ليفربول سبق وأن كسر رقمه القياسي في سوق الانتقالات أكثر من مرة مؤخراً بعد تعاقده مع فلوريان فيرتز وألكسندر إيزاك، في صفقات مالية ضخمة لتعزيز الخط الهجومي للريدز.

رحيل صلاح عن صفوف ليفربول

وكان صلاح أعلن مؤخراً قراره مغادرة ليفربول بنهاية الموسم الجاري، بعد مسيرة حافلة استمرت تسعة أعوام داخل أسوار الأنفيلد، خاض خلالها 435 مباراة في مختلف المسابقات مسجلاً 255 هدفاً ليحتل المركز الثالث في قائمة الهدافين التاريخيين للنادي.

