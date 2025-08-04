رئيس جامعة المنيا يدلي بصوته في الشيوخ ويدعو للمشاركة الوطنية (صور)

المنيا- جمال محمد:

أدلى الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدًا أن المشاركة في الاستحقاقات الدستورية واجب وطني وركيزة أساسية لدعم مسيرة الديمقراطية وبناء الدولة الحديثة.

ودعا فرحات، في هذا السياق، كافة منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة تدريس وعاملين وطلاب، إلى المشاركة الفعالة في هذا الاستحقاق، تعزيزًا لروح الانتماء ودعمًا لبناء الجمهورية الجديدة.