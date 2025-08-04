السيطرة على حريق هائل نشب في محل مأكولات شهير بالباجور

المنوفية - أحمد الباهي:

نشب حريق هائل في محل "كشري" شهير بمدينة الباجور في محافظة المنوفية، مساء اليوم الإثنين، وعلى الفور أبلغ الأهالي الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.

ودفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء وتمكنت من إخماد الحريق الذي التهم مكونات المحل، ولا تزال أعمال التبريد جارية لمنع تجدد اشتعال النيران وامتدادها إلى المحلات والشقق السكنية المجاورة.

وأشار شهود عيان إلى أن سبب الحريق يرجع إلى انفجار أسطوانة غاز، مما تسبب في تصاعد ألسنة اللهب بشكل متسارع.

وجرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.