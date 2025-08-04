الفيوم تحتفل بالانتخابات.. زغاريد وطبول في لجان مجلس الشيوخ 2025 (صور)

الفيوم - حسين فتحي:

شهدت مختلف اللجان الانتخابية بمحافظة الفيوم تزايدًا ملحوظًا في الإقبال على المقار الانتخابية، لاختيار 4 مرشحين من بين 7 تقدموا بأوراق ترشحهم. كما شهدت مدرسة البحوث الإعدادية بمنطقة دلة حضورًا مكثفًا من السيدات اللواتي حضرن حاملات الأعلام ومطلقات الزغاريد ابتهاجًا بالعرس الانتخابي.

وأوضح الدكتور ياسر حجاج أن الحضور المكثف في لجان مناطق الصوفي ودرب الطباخين والصيفية ودار الرماد يعكس مدى الوعي السياسي الذي يتمتع به الناخبون. وأضاف أن اللافت للنظر هو حضور السيدات والشباب بشكل كبير، مما يؤكد على وعي جماهير الفيوم السياسي.

وشهدت لجان مركزي طامية وسنورس إقبالًا كثيفًا من أنصار مرشح حزب النور.

وقال المستشار محمود عبد التواب مبارك، رئيس لجنة تسيير ومتابعة العملية الانتخابية، إن 7 مرشحين يتنافسون على 4 مقاعد بنظام الفردي، إلى جانب 3 مرشحين للقائمة.

وأضاف رئيس اللجنة أن المحافظة تضم 287 مقرًا انتخابيًا موزعة على 297 لجنة فرعية، تستقبل حوالي 2 مليون و202 ألف و611 ناخبًا.