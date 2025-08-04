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"شدو حيلكم يا رجالة".. مدير أمن بورسعيد يتفقد قوات تأمين لجان انتخابات الشيوخ - صور

04:24 م الإثنين 04 أغسطس 2025
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    مدير أمن بورسعيد يتفقد قوات تأمين لجان انتخابات الشيوخ (3)
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    مدير أمن بورسعيد يتفقد قوات تأمين لجان انتخابات الشيوخ (5)
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    مدير أمن بورسعيد يتفقد قوات تأمين لجان انتخابات الشيوخ (6)
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    مدير أمن بورسعيد يتفقد قوات تأمين لجان انتخابات الشيوخ (4)
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    مدير أمن بورسعيد يتفقد قوات تأمين لجان انتخابات الشيوخ (2)
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بورسعيد - طارق الرفاعي:

تفقد اللواء محمد الجمسي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، اليوم الاثنين، قوات تأمين لجان انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

واطمأن مدير أمن بورسعيد على تنفيذ خطة تأمين لجان الانتخابات بكل دقة، مشيدًا بالتزام رجال الشرطة بالتعليمات الواردة إليهم، قائلًا: "شدو حيلكم يا رجالة"، وطالبهم بالالتزام بمبادئ حقوق الإنسان والتأكيد على حُسن معاملة الناخبين، ومساعدة كبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة في التوجه إلى لجانهم بكل سهولة ويُسر.

ويكثف رجال مديرية أمن بورسعيد من تواجدهم بمحيط لجان انتخابات مجلس الشيوخ، فضلًا عن انتشار الدوريات الثابتة والمتحركة بكافة الأحياء، وذلك لتأمين العملية الانتخابية، بالتزامن مع وضع بوابات إلكترونية على بوابات اللجان، وتواجد الكلاب البوليسية بمحيط اللجان، في ظل إشادة من الناخبين بجهود رجال الشرطة في تأمين العملية الانتخابية.

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مدير أمن بورسعيد تأمين لجان انتخابات الشيوخ انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بورسعيد
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