رئيس جامعة الوادي الجديد والعاملون يشاركون بانتخابات الشيوخ - صور

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أدلى العاملون بجامعة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ، والتي تُجرى على مدار يومي 4 و5 أغسطس 2025، حيث شارك العاملون بكثافة منذ الساعات الأولى من فتح اللجان الانتخابية، تأكيدًا على أهمية المشاركة في الاستحقاقات الوطنية ورفع الوعي السياسي لدى المواطنين.

وتقدم الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، صفوف المشاركين من الجامعة، يرافقه عدد من قيادات الجامعة، حيث أدلوا بأصواتهم في اللجان المخصصة، وشجع رئيس الجامعة العاملين على ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة الإيجابية في بناء المستقبل.

وأكد الدكتور طنطاوي أهمية الاصطفاف الوطني لمواجهة التحديات، والوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن ما تشهده مصر حاليًا من استقرار وتنمية يمثل فرصة تاريخية ينبغي الحفاظ عليها.

وشهدت لجان محافظة الوادي الجديد إقبالًا ملحوظًا في الساعات الأولى من بدء التصويت في المراكز الخمسة، حيث فتحت اللجان أبوابها في تمام التاسعة صباحًا دون أي تأخير، وسط تنظيم دقيق وإجراءات تأمينية مشددة لضمان سهولة الوصول والاقتراع.

وأكد اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، انتظام العملية الانتخابية بجميع اللجان، وذلك خلال متابعته أعمال التصويت من داخل مركز السيطرة الموحد للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، بحضور نائب المحافظ حنان مجدي، والسكرتير العام سيد محمود، والعقيد إيهاب نافع السكرتير العام المساعد.

وجرى تجهيز المقرات الانتخابية بمظلات واقية من الشمس، ومبردات مياه، وكراسي متحركة لخدمة كبار السن وذوي الهمم، وذلك في إطار حرص المحافظة على توفير بيئة آمنة وميسّرة للناخبين.

وتضم محافظة الوادي الجديد 60 لجنة فرعية موزعة على خمسة مراكز إدارية، بإجمالي 194,167 ناخبًا. وتُجرى الانتخابات في دائرة واحدة مخصصة لمقعدين، يتنافس عليهما مرشح عن القائمة الوطنية من أجل مصر و7 مرشحين على المقعد الفردي.