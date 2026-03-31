10 ساعات من التقلبات الجوية.. تسلسل زمني لفرص سقوط الأمطار بالإسكندرية غدا

خريطة الأمطار في كفر الشيخ غداً الأربعاء.. أصعب ساعتين في موجة التقلبات

شنت إدارة التجارة الداخلية بمديرية تموين بني سويف، بالتعاون مع إدارة تموين مركز إهناسيا وهيئة الدواء المصرية، حملة تموينية موسعة لضبط الأسواق والتأكد من الالتزام بالقوانين المنظمة لتداول الأدوية.

وأسفرت الحملة عن ضبط صيدليتين تعملان بدون ترخيص من الجهات المختصة، في مخالفة صريحة للقوانين واللوائح المنظمة للعمل في المجال الدوائي.

التحفظ على كميات من الأدوية

كما تمكنت الحملة من ضبط كميات من الأدوية داخل الصيدليتين المخالفتين، حيث تم التحفظ على المضبوطات على ذمة القضية لحين صدور قرار بشأنها من الجهات المختصة.

وتم تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، مع إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

استمرار الحملات الرقابية

وأكدت مديرية التموين ببني سويف استمرار الحملات الرقابية بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط الأسواق والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.