إعلان

تموين بني سويف يضبط صيدليتين بدون ترخيص في حملة بمركز إهناسيا

كتب : حمدي سليمان

07:23 م 31/03/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    حملة تفتيش على الصيدليات
  • عرض 4 صورة
    حملة تفتيش على الصيدليات
  • عرض 4 صورة
    حملة تفتيش على الصيدليات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شنت إدارة التجارة الداخلية بمديرية تموين بني سويف، بالتعاون مع إدارة تموين مركز إهناسيا وهيئة الدواء المصرية، حملة تموينية موسعة لضبط الأسواق والتأكد من الالتزام بالقوانين المنظمة لتداول الأدوية.

وأسفرت الحملة عن ضبط صيدليتين تعملان بدون ترخيص من الجهات المختصة، في مخالفة صريحة للقوانين واللوائح المنظمة للعمل في المجال الدوائي.

التحفظ على كميات من الأدوية

كما تمكنت الحملة من ضبط كميات من الأدوية داخل الصيدليتين المخالفتين، حيث تم التحفظ على المضبوطات على ذمة القضية لحين صدور قرار بشأنها من الجهات المختصة.

وتم تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، مع إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

استمرار الحملات الرقابية

وأكدت مديرية التموين ببني سويف استمرار الحملات الرقابية بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط الأسواق والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الصحة العالمية: لا رصد لتسرب إشعاعي حتى الآن
أخبار مصر

الصحة العالمية: لا رصد لتسرب إشعاعي حتى الآن
اللواء طارق المهدي يكشف الخاسر الأكبر من حرب إيران وسيناريوهات تشكيل المنطقة
أخبار مصر

اللواء طارق المهدي يكشف الخاسر الأكبر من حرب إيران وسيناريوهات تشكيل المنطقة
تعطيل الدراسة غدًا والطقس السيئ.. كل ما تريد معرفته (مُحدث)
أخبار مصر

تعطيل الدراسة غدًا والطقس السيئ.. كل ما تريد معرفته (مُحدث)
الداخلية تكشف حقيقة "مشهد" الشرطي والمواطن المثير للجدل
حوادث وقضايا

الداخلية تكشف حقيقة "مشهد" الشرطي والمواطن المثير للجدل

حادث مروع على الطريق الأوسطي.. والأمن يكشف حصيلة الضحايا (صور)
حوادث وقضايا

حادث مروع على الطريق الأوسطي.. والأمن يكشف حصيلة الضحايا (صور)

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| الداخلية تكشف حقيقة "مشهد" الشرطي والمواطن المثير للجدل
تعطيل الدراسة غدًا والطقس السيئ.. كل ما تريد معرفته (مُحدث)