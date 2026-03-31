تستعد محافظة كفر الشيخ غداً الأربعاء، الأول من أبريل 2026، لاستقبال موجة من التقلبات الجوية تتضمن سقوط أمطار متفاوتة الشدة على فترات متقطعة، وذلك بحسب البيانات التفصيلية لموقع "Weather.com" العالمي، والتي رصدت ملامح الخريطة الزمنية للهطول بدقة على مدار اليوم.

الموجة الأولى: ذروة الظهيرة (10 صباحاً - 2 ظهراً)

تشير التوقعات إلى أن الأجواء ستظل غائمة كلياً منذ الصباح الباكر، لتبدأ أولى ملامح عدم الاستقرار الفعلي في تمام العاشرة صباحاً، وفق الجدول التالي:

10 صباحاً: تبدأ زخات المطر الأولى (Showers) بنسبة احتمالية 42%.

11 صباحاً - 12 ظهراً: تصل الموجة الأولى إلى ذروتها، حيث تتحول إلى أمطار مستمرة بنسبة احتمالية تصل إلى 63%، مع درجة حرارة عظمى تبلغ 22° مئوية (72° فهرنهايت).

1 ظهراً - 2 ظهراً: تستمر الزخات المطرية بنسبة تتراوح بين 56% و35%، قبل أن تشهد الأجواء هدوءاً نسبياً مؤقتاً في تمام الثالثة عصراً.

الموجة الثانية: أمطار المساء (4 عصراً - 8 مساءً)

تعود الأمطار للهطول مرة أخرى وبقوة أكبر مع دخول ساعات المساء، وهي الموجة التي قد تكون أكثر تأثيراً على حركة المواطنين:

4 عصراً - 5 مساءً: تبدأ الأمطار في العودة تدريجياً لتصل احتمالية الهطول إلى 60%.

6 مساءً: تسجل المحافظة أعلى نسبة لهطول الأمطار خلال اليوم بنسبة 73%، وهي أمطار مستمرة يصاحبها نشاط للرياح الشرقية الجنوبية.

7 مساءً - 8 مساءً: تستمر فرص سقوط الأمطار بنسبة تتجاوز 52%، لتبدأ بعدها السحب في الانقشاع التدريجي من بعد التاسعة مساءً.

حالة الرياح ودرجات الحرارة

وفقاً للبيانات، يشهد الطقس نشاطاً ملحوظاً للرياح مع دخول ساعات الليل، حيث تزداد سرعتها من 9 أميال نهاراً لتصل إلى 16 ميلاً في الساعة ليلاً، مما يزيد من الإحساس ببرودة الجو، بينما تستقر درجات الحرارة الصغرى عند 20° مئوية (68° فهرنهايت).

خريطة سقوط الأمطار فى المحافظات وشدتها

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، كشفت في بيان لها اليوم الثلاثاء، عن حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تشهدها أغلب أنحاء الجمهورية، تتضمن سقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاطاً للرياح المثيرة للرمال والأتربة.

وبحسب بيان الأرصاد تشهد مناطق: مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، بورسعيد، شمال سيناء، فرص سقوط أمطار متوسطة تغزر مع تقدم ساعات النهار، وتكون رعدية أحياناً على فترات متقطعة، فيما تشهد مناطق : الغربية، المنوفية، الشرقية، القاهرة الكبرى، مدن القناة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، شمال محافظة البحر الأحمر، جنوب سيناء، فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحياناً، وتزداد شدتها وتغزر مساءً وحتى صباح الخميس على فترات متقطعة.

ودعت هيئة الأرصاد، المواطنين إلى تجنب الوقوف أسفل الأشجار واللوحات الإعلانية والمنازل المتهالكة، والقيادة بهدوء وحذر شديد على الطرق السريعة، ومتابعة التحديثات الدورية الصادرة عن هيئة الأرصاد.