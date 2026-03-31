قرر اللواء إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، تعطيل الدراسة غدًا الأربعاء، بجميع مدارس المحافظة، والمعاهد الازهرية، وذلك بناءً على تعليمات وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفي ضوء التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية التي تشير إلى تعرض البلاد لحالة من التقلبات الجوية، تتفاوت شدتها من محافظة إلى أخرى، ما بين أمطار متفاوتة الشدة ورياح محملة بالرمال والأتربة، بما قد يؤثر على انتظام العملية التعليمية.

وأوضح المحافظ في بيان اليوم، أن القرار يأتي حرصًا على سلامة الطلاب والمعلمين، وضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، خاصة خلال فترة الامتحانات، مشيرًا إلى استمرار التنسيق مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لمتابعة تطورات الحالة الجوية، واتخاذ القرار المناسب بشأن الدراسة يوم الخميس.

تأجيل امتحانات شهر مارس

وأكد أنه تقرر تأجيل امتحانات شهر مارس التي كان من المقرر عقدها غدًا الأربعاء، لتُستأنف يوم الإثنين الموافق 6 أبريل، وفقًا للجداول المعلنة، مع مراعاة احتفالات الإخوة المسيحيين بعيد أحد السعف يوم الأحد الموافق 5 أبريل.

فئات يشملهم القرار

وقال المحافظ، إن قرار تعطيل الدراسة يشمل الطلاب والمعلمين والعاملين الإداريين بالمدارس فقط، ولا يسري على القيادات التعليمية أو العاملين بديوان عام المديرية والإدارات التعليمية.

وشدد المحافظ على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، ومتابعة الموقف أولًا بأول، بما يضمن سلامة الجميع واستقرار العملية التعليمية بالمحافظة.